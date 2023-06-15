Спецподразделение СБУ за ночь уничтожило почти 15 вражеских целей 15.06.2023, 19:35

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Танки и не только.

Спецподразделение «Белый волк» за одну ночь уничтожило 14 вражеских целей. Речь идет о российских танках, гаубицах и автомобильной технике.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Службу безопасности Украины.

«Охота на фронте в разгаре: спецподразделение «Белый волк» ЦСО «А» СБУ за ночь уничтожил 14 целей противника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наши воины оставили после своей молниеносной атаки только сожженную российскую технику, разбитые укрепления и «хороших россиян».

Список вражеских потерь пополнили:

7 танков;

2 гаубицы «Д-30»;

МТ-12 «Рапира»;

вражеский расчет ПТРК;

автомобильная техника;

около 10 оккупантов.

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