Спецподразделение СБУ за ночь уничтожило почти 15 вражеских целей
- 15.06.2023, 19:35
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Танки и не только.
Спецподразделение «Белый волк» за одну ночь уничтожило 14 вражеских целей. Речь идет о российских танках, гаубицах и автомобильной технике.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Службу безопасности Украины.
«Охота на фронте в разгаре: спецподразделение «Белый волк» ЦСО «А» СБУ за ночь уничтожил 14 целей противника», - говорится в сообщении.
Отмечается, что наши воины оставили после своей молниеносной атаки только сожженную российскую технику, разбитые укрепления и «хороших россиян».
Список вражеских потерь пополнили:
7 танков;
2 гаубицы «Д-30»;
МТ-12 «Рапира»;
вражеский расчет ПТРК;
автомобильная техника;
около 10 оккупантов.