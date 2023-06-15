Маляр: ВСУ продвигаются по всем направлениям наступления 2 15.06.2023, 20:05

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Анна Маляр

Врагу нанесены значительные потери.

Украинские военные продолжают продвигаться на всех направлениях фронта. Сейчас ВСУ отодвинули врага на расстояние около километра.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает ее Telegram.

По словам заместителя министра обороны, сейчас идет наступление и оборонные действия по разным направлениям.

На востоке враг продолжает концентрировать значительное количество сил и средств и подтягивает резервы по другим направлениям. В частности, с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.

На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка – Краснополовка и Берховка - Ягодное.

По словам Маляр, есть успех.

На Бердянском и Мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия.

«На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом», - сказала она.

Замминистра также сообщила, что на Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки, а на Мариупольском направлении в районах Новоданиловки и Новопокровки.

Маляр также подчеркнула, что за сутки противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов и артиллерийских и минометных обстрелов.

«Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружения. Враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу», добавила заместитель министра обороны.

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