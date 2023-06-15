Очередь на выезд из Беларуси в Польшу бьет рекорды июня 15.06.2023, 20:14

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Под Брестом простаивает 345 легковушек и 10 автобусов.

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе 15 июня собралась самая длинная очередь за июнь. Днем в четверг выезда из страны ожидало 370 автомобилей, свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

Очередь начала скапливаться ближе к полудню. По данным ГПК, с 12.00 до 18.00 в «колейке» стояли 370 легковых автомобилей. Это самая длинная очередь, зафиксированная в ПП «Брест» в июне. Предыдущий рекорд был установлен 00.00 5 июня — 350 легковушек.

По состоянию на 18.00, в очереди продолжают стоять 345 авто и 10 автобусов.

На латвийском направлении очередей нет. На четырех пунктах пропуска белорусско-литовской границы стоят в общей сложности 200 легковушек. Больше всего — в Беняконях (около 90).

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