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Украинские бойцы с помощью HIMARS уничтожили два вражеских комплекса под Бахмутом

  • 15.06.2023, 20:18
  • 1,122
Украинские бойцы с помощью HIMARS уничтожили два вражеских комплекса под Бахмутом

Видеофакт.

В районе Бахмута операторы одного из подразделений Сил специальных операций во взаимодействии с HIMARS уничтожили два вражеских комплекса.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщается, бойцы ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк-1» и станции РЭБ «Борисоглебск-2». Данные о местонахождении были оперативно переданы ракетно-артиллерийскому подразделению.

В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника.

«Выжить удалось немногим, но недолго…», - отметили в ССО.

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