В Барановичах 16-летний парень напал с игрушечным пистолетом на ломбард 15.06.2023, 20:26

Иллюстративное фото

Сотрудница ломбарда нажала тревожную кнопку.

В Барановичах задержали 16-летнего подростка, который напал с игрушечным пистолетом на ломбард. Подробности случившегося рассказали в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что 15 июня около 13 часов в Барановичский ГОВД поступила информация от 25-летней сотрудницы ломбарда, которая рассказала о нападении неизвестного, вооруженного предметов, похожим на пистолет.

- Молодой человек зашел в помещение и под угрозой применения оружия потребовал передать деньги, - сообщили в МВД.

В сообщении говорится, что, заметив, что сотрудница ломбарда нажала тревожную кнопку, он скрылся. Для поиска злоумышленника был введен спецплан. Сотрудники, которые приезжали на место, установили, что он приехал к ломбарду на велосипеде и после на нем же уехал в сторону железнодорожного вокзала.

В МВД добавили, что сотрудники милиции оперативно установили личность и по горячим следам задержали фигуранта. Им оказался 16-летний подросток из Барановичей, который учится в одном из учреждений образования. При нем находился игрушечный пистолет.

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