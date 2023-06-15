В Барановичах 16-летний парень напал с игрушечным пистолетом на ломбард
- 15.06.2023, 20:26
Сотрудница ломбарда нажала тревожную кнопку.
В Барановичах задержали 16-летнего подростка, который напал с игрушечным пистолетом на ломбард. Подробности случившегося рассказали в Министерстве внутренних дел.
В ведомстве сообщили, что 15 июня около 13 часов в Барановичский ГОВД поступила информация от 25-летней сотрудницы ломбарда, которая рассказала о нападении неизвестного, вооруженного предметов, похожим на пистолет.
- Молодой человек зашел в помещение и под угрозой применения оружия потребовал передать деньги, - сообщили в МВД.
В сообщении говорится, что, заметив, что сотрудница ломбарда нажала тревожную кнопку, он скрылся. Для поиска злоумышленника был введен спецплан. Сотрудники, которые приезжали на место, установили, что он приехал к ломбарду на велосипеде и после на нем же уехал в сторону железнодорожного вокзала.
В МВД добавили, что сотрудники милиции оперативно установили личность и по горячим следам задержали фигуранта. Им оказался 16-летний подросток из Барановичей, который учится в одном из учреждений образования. При нем находился игрушечный пистолет.