Главком армии США заявил о первых успехах контрнаступления ВСУ 15.06.2023, 20:31

Марк Милли

Украинская армия обладает хорошим качеством офицеров и высоким моральным духом.

Украина постепенно добивается успеха в контрнаступлении, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

«Украина начала наступать — и они постепенно двигаются вперед. Это очень тяжелая битва. Она очень жестокая, и на нее уйдет значительное время, а цена будет высокой», — заявил генерал Reuters.

Милли подчеркнул, что украинская армия обладает хорошим качеством офицеров и высоким моральным духом, чего нельзя сказать о российской. «Их лидеры не всегда действуют согласовано, моральный дух их войск невысок, и они сидят на защитных позициях. Многие из них даже не понимают, почему они там оказались», — сказал он.

Американский генерал принимает участие в совещании министров обороны стран НАТО в четверг, на который прибудет глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Ранее BBC со ссылкой на западных чиновников писало, что контрнаступление Украины идет медленно и тяжело из-за «маневренного оборонительного подхода» российской армии. Собеседники издания заявили, что атаки ВСУ уже «стояли дорого». Тем не менее, по их словам, еще рано говорить об эффективности наступления Украины.

В то же время ВСУ заявляют о первых успехах. В частности, украинская армия объявила, что ей удалось продвинуться на 1 км в районе Угледара. До этого замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что за 10 дней войскам удалось также продвинуться под Бахмутом на востоке. По ее словам, ВСУ отбили семь населенных пунктов и около 90 кв. км.

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