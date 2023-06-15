Польша достроила электронный барьер на границе с Беларусью 7 15.06.2023, 20:41

4,862

Видео.

Польша завершила возведение электронного барьера на границе с Беларусью. Он должен усилить защиту вместе с физическим забором.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

В ведомстве отметили, что теперь электронный барьер функционирует по всей длине границы Польши с Беларусью (206 километров). При этом уже год там стоит и физический забор.

«Оба барьера, физические и электронные, являются важным элементом в системе защиты границы Республики Польша вместе с важнейшим элементом - пограничниками», - добавляют в службе.

Барьер оборудовали при помощи 3 тысяч камер дневного и ночного видения, тепловизоров и кабелей обнаружения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».