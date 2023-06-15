Cколько мяса и картофеля съедает за год один белорус 4 15.06.2023, 21:01

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Цифры озвучили в Минсельхозпроде.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, сколько мяса и картофеля съедает за год один белорус. Цифры озвучили в пресс-службе ведомства.

По информации Минсельхозпрода, среднестатистический белорус в год в среднем съедает примерно 100 килограммов мяса и мясных продуктов. А вот картофеля - 159 килограммов. Что касается овощей, то в год белорус потребляет 170 кг, а молока и молочных продуктов - 237 кг. Сказано, что яиц белорус съедает 266 штук. В ведомстве отметили, что среднестатистический белорус за год съедает 77 кг хлеба. В то же время, ягод, фруктов, а также продуктов их переработки - 95 кг.

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