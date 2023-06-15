Израиль выразил протест России из-за ее сотрудничества с Ираном 2 15.06.2023, 21:09

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Об этом заявил премьер страны.

Израиль выразил протест российскому правительству из-за усиления его военного сотрудничества с Ираном.

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приводит bhol.co.

Об этом он сообщил депутатам во время закрытых слушаний в Комитете по иностранным делам и безопасности.

“Израиль выразил протест российскому правительству по поводу затягивания военного сотрудничества между ним и Ираном на фоне войны в Украине, и выразил обеспокоенность тем, что Москва поставит Тегерану передовые системы вооружения», - говорится в заявлении.

Нетаньяху добавил, что с российским правительством ведется «молчаливый» диалог, во время которого две страны обсуждают ситуацию честно и открыто. Премьер Израиля также добавил, что обе стороны имеют претензии друг к другу: россияне выразили беспокойство по поводу увеличения израильской помощи Украине, а Израиль выразил беспокойство по поводу расширения сотрудничества между Россией и Ираном.

«Мы не знаем, в какой валюте Россия платит иранцам за получаемую от них военную помощь», - добавил Нетаньяху.

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