Сборная Беларуси сыграет с командой страны, независимости которой не признает 3 15.06.2023, 21:19

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Футбольный матч пройдет в Венгрии.

Футболисты из Беларуси едут в Венгрию, чтобы провести две игры отборочного турнира чемпионата Европы против Израиля и Косово, передает «Белсат».

Как раз независимость Косово не признают нынешние власти Беларуси. Как не признают ее и власти Сербии. Именно там играла последний год сборная Беларуси, но ей пришлось искать новое место для домашних встреч. Выбор пал на Венгрию – это единственная страна в ЕС, которая согласилась предоставить свою территорию для сборной лукашенковской Беларуси. Напомним, что из-за поддержки военной агрессии России против Украины белорусская сборная не может играть домашние матчи на своей территории, также игры должны проходить без зрителей.

Матчи пройдут в Будапеште 16 июня против Израиля и 19 июня против Косово. Беларусь стартовала в этом турнире с двух поражений – 0:5 от Швейцарии и 1:2 от Румынии. В своей группе Беларусь занимает последнее место.

Впрочем, если почитать спортивные белорусские чаты, это не сильно волнует болельщиков. За почти три последних года сборная РБ смогла отвернуть от себя огромное количество фанатов. И причин тут несколько: плохая игра сборной и позиция (а точнее, ее отсутствие) ее игроков. Футболисты делают вид, что вокруг ничего не происходит.

Накануне игры с форсом выступал главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев, который давно забыл, что такое победы, процент их за последние два года в официальных матчах у этого тренера равен нулю. За это Кондратьев получает… 15 тысяч долларов в месяц! Сам тренер говорит, что второй раз в своей карьере должен был возглавить сборную.

«Не думал, что вернусь в сборную Беларуси. Был поставлен перед выбором. Обо всем не могу говорить», – сообщил Кондратьев государственным СМИ.

«Минимум – четыре, максимум – шесть» – такое количество очков в играх с Израилем и Косово поставил целью Кондратьев.

Напомним, что во всем отборочном турнире прошлого чемпионата Европы сборная Беларуси набрала четыре очка в восьми играх, а в отборочном турнире чемпионата мира – три, также в восьми играх.

Но у тренера есть секрет, как добиться поставленного результата.

«Будем переворачивать эту ситуацию. Зубами вырывать мячи, запихивать в ворота», – сказал Кондратьев.

Такой метод белорусским хоккеистам уже предлагал министр спорта Олег Качан, но тогда не очень сработало. Посмотрим, как будет сейчас.

Среди вызванных в сборную игроков шестеро подписалось за режим, трое имеют гражданство России. А, например, Захар Волков – участник договорных матчей и еще недавно играл за российские «Химки», открыто выступавшие за войну. Есть ребята, позицию которых понять трудно, например, Роман Юзепчук из московского «Торпедо», который в 2020 году в своих социальных сетях начал писать на белорусском языке, а позже размещал российский флаг. Три игрока сборной уже остались без работы – Климович, Подстрелов и Бахар. Интересная судьба последнего: в 2020 году он играл с белым браслетом, высказывался в поддержку народа, а затем подписался за режим, развелся с женой и уехал играть в Израиль, но после сезона у «Ирони» контракт с ним не продлили. А вот у другого подписанта за режим, Евгения Яблонского, все хорошо, он стал чемпионом Кипра и сейчас вообще не высказывает никакой позиции.

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