В Эгейском море нашли британскую субмарину 15.06.2023, 21:27

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Она пробыла на дне более 80 лет.

В Эгейском море нашли затонувшую британскую субмарину HMS Triumph. Она пробыла на дне более 80 лет.

Об этом сообщает Live Science.

В Эгейском море через 25 лет интенсивных поисков обнаружили затонувшую субмарину HMS Triumph, которая в 1942 году взорвалась на мине вблизи Греции. Сейчас она лежит на глубине 203 метра.

Исследователи обнаружили почти уцелевший корпус субмарины с закрытыми люками. Это говорит о том, что никто из 64 членов экипажа не смог спастись.

Для Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Triumph является легендарной и успешной субмариной, успевшей потопить не менее 15 вражеских кораблей.

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