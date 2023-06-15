закрыть
15 июня 2023, четверг, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский пригласил Трампа и Десантиса в Украину

5
  • 15.06.2023, 21:31
  • 2,256
Зеленский пригласил Трампа и Десантиса в Украину

Трамп и Десантис – возможные кандидаты в президенты США от Республиканской партии.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, которые являются возможными кандидатами в президенты США от Республиканской партии, в Украину.

Об этом он сказал в интервью NBC News, опубликованном 15 июня.

Так он им ответил на сомнения по поводу того, нужно ли США продолжать предоставлять военную помощь Украине.

Зеленский добавил, что поражение Украины будет означать лишь «более широкий конфликт» со странной-агрессором позже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип
В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников