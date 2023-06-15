Зеленский пригласил Трампа и Десантиса в Украину 5 15.06.2023, 21:31

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Трамп и Десантис – возможные кандидаты в президенты США от Республиканской партии.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, которые являются возможными кандидатами в президенты США от Республиканской партии, в Украину.

Об этом он сказал в интервью NBC News, опубликованном 15 июня.

Так он им ответил на сомнения по поводу того, нужно ли США продолжать предоставлять военную помощь Украине.

Зеленский добавил, что поражение Украины будет означать лишь «более широкий конфликт» со странной-агрессором позже.

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