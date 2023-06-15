По всей Беларуси можно будет увидеть парад из пяти планет 15.06.2023, 21:41

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Планеты в субботу выстроятся на небе в одну линию.

В субботу, 17 июня, можно будет увидеть редкое астрономическое явление — парад из пяти планет Солнечной системы, которые выстроятся на небе в одну линию. Starwalk рассказывает, как ничего не пропустить (лучше всего заранее вооружиться биноклем или телескопом).

Жители Земли, включая белорусов, смогут наблюдать парад планет ранним утром 17 июня, примерно за час до восхода Солнца. В нем будут «участвовать» пять небесных тел — Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Правда, чтобы увидеть две последние планеты, понадобится как минимум бинокль, а лучше телескоп. А вот Меркурий будет расположен довольно низко над землей, поэтому стоит найти место с темным небом без светового загрязнения и с открытым горизонтом, без препятствий в виде деревьев или высоких зданий.

Все пять планет выстроятся в таком порядке от горизонта: Меркурий, Уран, Юпитер, Нептун, Сатурн.

Первым уже в середине ночи взойдет Сатурн, он же окажется выше всех. Планету нужно искать на юго-востоке.

Второй — Нептун: он расположится ниже Сатурна и ближе к востоку, и без оптики его не разглядеть.

Следом покажется Юпитер — он станет самым ярким и будет сиять на востоке, примерно посередине линии.

Чуть позже на небе взойдет довольно тусклый Уран — он окажется еще ниже к горизонту, и его тоже придется искать через бинокль.

Наконец, последним у самого горизонта ближе всего к востоку появится Меркурий.

Довольно скоро, 22 июля, состоится еще один парад планет — вечером на небе покажут мини-выравнивание Марса, Венеры и Меркурия. А вот самое грандиозное явление — «великий парад планет», когда все восемь планет Солнечной системы выстроятся в одну линию мы не увидим: согласно расчетам ученых, он пройдет 19 мая 2161 года.

К слову, «парад планет» — разговорное выражение, в широком смысле означающее, что несколько планет видны на ночном небе одновременно. Астрономы же используют термин «выравнивание планет» — он описывает явление, когда несколько небесных тел выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца (идеально прямую линию они все равно не образуют).

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