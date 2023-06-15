закрыть
15 июня 2023, четверг, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны США высмеял фейки РФ о потерях ВСУ

  • 15.06.2023, 21:50
  • 2,098
Министр обороны США высмеял фейки РФ о потерях ВСУ
Ллойд Остин
Фото: wikipedia

Россияне показывают одни и те же машины из десяти разных углов.

Россияне распространяют фото и видео с одними и теми же единицами подбитой украинской техники тысячу раз из десяти ракурсов. Об этом на брифинге после 13-го заседания в формате Рамштайна заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя потери Вооруженных сил Украины.

«Что касается потерь в технике: это война. Да, мы знаем, что повреждения на поле боя будут с обеих сторон. Но важно, что у украинцев есть возможность восстановить поврежденную технику, отремонтировать, где это возможно, и вернуть эту технику в бой. А также то, что у них есть средства, чтобы продолжать продвигать возможности вперед», – сказал он.

Остин отметил, что повреждения военной техники будут продолжаться, однако украинские силы обладают высокой боеспособностью и боевой мощью.

«Я думаю, что россияне показывали нам те же пять машин почти тысячу раз из десяти разных ракурсов», - отметил глава Пентагона.

По его словам, «это будет тяжелое сражение», однако так и ожидалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип
В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников