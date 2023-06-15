Министр обороны США высмеял фейки РФ о потерях ВСУ 15.06.2023, 21:50

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Ллойд Остин

Фото: wikipedia

Россияне показывают одни и те же машины из десяти разных углов.

Россияне распространяют фото и видео с одними и теми же единицами подбитой украинской техники тысячу раз из десяти ракурсов. Об этом на брифинге после 13-го заседания в формате Рамштайна заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя потери Вооруженных сил Украины.

«Что касается потерь в технике: это война. Да, мы знаем, что повреждения на поле боя будут с обеих сторон. Но важно, что у украинцев есть возможность восстановить поврежденную технику, отремонтировать, где это возможно, и вернуть эту технику в бой. А также то, что у них есть средства, чтобы продолжать продвигать возможности вперед», – сказал он.

Остин отметил, что повреждения военной техники будут продолжаться, однако украинские силы обладают высокой боеспособностью и боевой мощью.

«Я думаю, что россияне показывали нам те же пять машин почти тысячу раз из десяти разных ракурсов», - отметил глава Пентагона.

По его словам, «это будет тяжелое сражение», однако так и ожидалось.

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