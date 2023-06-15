Невзоров: В Гааге на столах будут не рюмки, а кодексы 15.06.2023, 22:10

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Александр Невзоров

Лепсы свой выбор сделали.

О Петербургском международном экономическом форуме – витрине путинизма. В частности, о событии, которое стало наиболее обсуждаемом. Там российские поп-исполнители Николай Басков и Григорий Лепс в окружении других коллег по цеху пообещали выплатить по 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard или Leopard 2: «Все, что мы можем сделать для нашей советской армии, российской, простите, армии, мы будем делать от чистого сердца».

– Там все эти Лепсы, назовем их так для краткости, решили лично проспонсировать оккупацию и геноцид в Украине, – комментирует в свежем «Экстракте» Александр Невзоров. – Нашли время и место.

Вообще, это чертовски здорово, когда заказчики преступлений сами на себя заводят дело. И аккуратно документируют финансирование исполнителям исполнение их замыслов.

Конечно, Лепсы заскучали, им захотелось поучаствовать в чем-то глобальном. Они решили, что это может их как-то взбодрить.

Конечно, это взбодрит, да еще как. Все эти милые посиделки на ПМЭФ обязательно продолжатся в международном же суде Гааги. Там, правда, на столах будут не рюмки, а кодексы. Там Лепсам скучать не придется, потому что пожизненное – это отличный аттракцион.

Впрочем, они свой выбор сделали.

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