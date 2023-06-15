Литва отсоединится от общей с Россией энергосети 1 15.06.2023, 22:32

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Уже в 2024 году.

Парламент Литвы в четверг принял законодательные поправки, которые юридически устанавливают более ранний срок синхронизации национальной электросистемы с континентальной европейской.

Об этом пишет Delfi.

Министерство энергетики Литвы, которое внесло поправки, предлагает законодательно определить синхронизацию в три этапа: до 2024 года – завершить проекты повышения безопасности электросистемы, затем – проекты повышения стабильности системы и наконец – проекты обеспечения интеграции рынков.

Таким образом, поправки, которые поддержали все присутствующие 129 членов литовского Сейма, создают правовые предпосылки для отключения Литвы от Объединенной энергетической системы России (так называемого кольца БРЭЛЛ) уже в феврале 2024 года.

Ожидается, что они станут дополнительным аргументом, чтобы Литва убедила другие страны Балтии – Латвию и Эстонию – синхронизироваться с энергосетью Европы в следующем году, а не до конца 2025-го.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которая централизованно управляется из Москвы. При этом в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Литва намерена осуществить синхронизацию до февраля 2024 года, для этого уже в этом августе необходимо, чтобы страны Балтии заявили о своих планах не продлевать контракт с БРЭЛЛ.

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