«Беларусь ничего не сделала, чтобы кто-то пригодился именно здесь» 6 15.06.2023, 22:38

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Реакция медиков на пропагандистский фильм о врачах.

«Беларусьфильм» снял фильм «Лист ожидания» об отечественных трансплантологах с «активной гражданской позицией». По сюжету молодой врач собирается променять белорусскую больницу на работу в Германии. Коллеги, руководство и родители отговаривают его и упрекают, что он «решил драпануть». Медик пересматривает свои планы на отъезд, когда к нему поступает девушка, которой нужна сложная пересадка сердца. Как объяснили авторы, в центре внимания — «социально активная позиция современных врачей, которые на первое место ставят не личные выгоды, а здоровье пациентов», а еще «стремятся развивать отечественную медицину». «Зеркало» попросило белорусских медиков посмотреть трейлер и поделиться своими впечатлениями.

«В Европе в операционной есть все, а у нас приходилось из говна и палок лепить конфетку»

Александр (имя изменено) — бывший реаниматолог одной из больниц Витебской области. Он остается в Беларуси. Фильм называет «смешным лицемерием»:

— Сейчас практически при каждой крупной больнице замглавврача по безопасности и кадрам — это кто-то из КГБ. Так вот, эти люди вызывают на разговоры к себе, просматривают телефоны, запугивают, заставляют доносить на коллег под угрозой увольнения. Либо просто ставят ультиматумы, чтобы писали заявление сами. В моей больнице уже с десяток человек уволились под таким давлением, в том числе и я.

Никто и не думает, что кадров не хватает. Главное — зачистить тех, кто неудобен. Поэтому смешно наблюдать за тем, как в трейлере героя уговаривают остаться. Такого нет, либо это единичные случаи. Чаще всего как раз наоборот: говорят, что у них очередь в отдел кадров и свято место…

Еще забавно смотреть, как говорят, что у нас можно делать то же самое, что и в Германии. Да, можно. Но в Германии подобные операции проводят в десятках клиник, а у нас в одной или двух. Остальные больницы оставляют желать лучшего, особенно в плане обеспечения и оборудования. Наши хирурги, работающие в Европе, поначалу терялись в операционной, ведь там есть все, что необходимо. А у нас приходилось, извиняюсь за выражение, из говна и палок лепить конфетку.

Видимо, у идеологов был расчет на то, что они смогут сыграть на совести уехавших. Но это не сработает. Все прекрасно понимают: если вернутся, им не дадут спокойно ни работать, ни жить. И КГБ в администрации больниц в этом поспособствует.

«Может быть спокойно там, где не соблюдаются базовые права человека? Я так не думаю»

Дарья Чехова — бывший терапевт 10-й больницы Минска, автор аккаунта в Twitter «Плоткина». Уехала из Беларуси в 2020 году и сейчас живет в Латвии.

— Если опустить художественную составляющую, которая тоже вызывает много вопросов, то основная идея данного произведения абсолютно четко укладывается в пропагандистскую повестку, — считает врач. — Как обычно, в ход идут распространенные приемы — манипуляция на чувстве вины с громкими лозунгами «вы все предатели» и идеями в духе «а что такого нет там, что есть здесь», «дома лучше, потому что спокойнее».

Когда больше нечего предложить (например, достойные оплату и условия труда, юридическую защиту и социальные гарантии), чрезвычайно важно вложить в голову некую абстрактную идею, что ты трудишься на благо общества и выполняешь долг перед отечеством. Кстати, в нашем социуме это тоже очень активно культивируется (возможно, зиждется на останках советской идеологии), и принято считать, что врач всю жизнь обязан абсолютно всем, но не себе или своей семье.

Поэтому очевидно, что главный герой, у которого появилась идея поработать в другой стране (казалось бы, чем плохо получить новые знания и опыт за рубежом?), достоин лишь презрения, порицания со всех сторон и участия в явлении «ведро с крабами» (название пошло от описания поведения крабов, посаженных в ведро: некоторые из них могли бы выбраться, но, когда добираются до верхушки ведра, другие крабы цепляются за них, тем самым тянут вниз и мешают выбраться. — Прим. ред.).

Примечательно, что с точки зрения психологии это работает абсолютно наоборот: если бы герой гипотетически получил поддержку и помощь от коллег и близких, он бы, возможно, задумался над своим решением. Но в том сценарии, который предложен зрителю, любой адекватный человек убежит куда угодно от столь токсичной среды и общества.

Как доктор, который вынужден был покинуть Беларусь из-за своих политических взглядов, я испытываю двойную порцию негативных эмоций. Обращаясь к авторам фильма: мне бы тоже хотелось быть со своими близкими и в своей стране. И чтобы было «спокойно», как в других цивилизованных государствах. Но может ли быть спокойно там, где не соблюдаются базовые права человека? Я так не думаю.

«„Мы обиделись. Вот какой ты плохой — уехал, предатель“, — единственное, что, мне кажется, власти хотели этим сказать»

Майя Терекулова — педиатр из Бобруйска, которую вынудили уволиться из поликлиники по черным спискам. Специалист уехала в Польшу.

— Такой топорно-наивный, очень прямолинейный фильм. Пациентка, чтобы мы обратили внимание, — не просто какая-то девушка: ей в церкви стало плохо, она такая положительная! Что у нас еще героев там удерживает? — говорит с выражением Майя. — Начальник — «батька» такой — учил главного героя, помогал ему: «Вы можете не хуже, чем хирурги в Германии!» Потом мама — святое — говорит: «Вам там легко и просто не будет. Здесь вам хорошо — с близкими». Медсестра от него родить ребеночка хочет (по фигу, что у него жена). Вот они все ему говорят остаться. И только жена говорит уезжать! Бедный-несчастный доктор мечется между этими святыми людьми и этой плохой женой, которая «даже ребенка ему родить не может», и вот-вот «предаст родину»!

«Мы обиделись. Вот какой ты плохой — уехал, предатель, нам обидно», — это единственное, что, мне кажется, власти хотели этим сказать (смеется). Конструктивной мысли я в этом фильме не вижу, потому что те, кто работают в белорусском здравоохранении сейчас, понимают, из-за кого там все проблемы. Уж точно не из-за врачей на местах.

Да и уезжают многие сейчас даже не по идеологическим причинам — невозможно работать в этих адовых условиях. Когда уехало так много, и все задачи просто переложили на оставшихся, никак не уменьшив ее объемы. Невозможно работать за десятерых. Невозможно выполнять все то, что наше государство так щедро обещает пациентам: врач на дом, любой узкий специалист вам — в момент обращения, поликлиники должны заполниться ими по щелчку. Красота же, да? Но это невозможно за счет ресурсов врачей — они не бесконечны. И отъезд — это не предательство. Предатель — тот, кто до этого довел.

Те, кто уехал, точно не вернутся. Потому что мы тут уже попробовали зарплату и уважение. Ни того, ни другого в Беларуси нет. Это, знаете, такая нищенская работа под уголовной ответственностью с огромным напряжением. Европейские зарплаты в разы больше наших. У нас посадили кучу отличных специалистов, других внесли в какие-то дебильные списки и лишили работы. Это же не врачи, которые уехали, сделали. Развалили медицину не врачи! И предатели не врачи. Но это же слишком сложная мысль — гораздо проще снять кино, где пациентке становится плохо в церкви, чтобы всем сразу стало понятно, кто тут хороший, а кто плохой.

«Беларусь ничего не сделала, к сожалению, чтобы кто-то пригодился именно здесь»

Ольга (имя изменено) работает анестезиологом-реаниматологом в одной из минских больниц. Говорит, что немного в шоке после просмотра трейлера:

— Мне кажется, власти хотели сказать, что действительно есть проблема оттока медиков. Но врачи уезжают не потому, что они предатели родины, — причин много, но о них не говорят. Тут низкие зарплаты по сравнению с Европой. Когда ты становишься врачом, упираешься в потолок в виде госорганизации, которая дает фиксированные оклад и премию, а дальше ты выбраться не можешь. Можно пойти в частную клинику, но нужен большой опыт, категория, а врачам по некоторым специальностям это недоступно.

Развития в профессиональном плане нет. За рубежом ты чем больше учишься, тем больше зарабатываешь и тем больше тебя ценят. К тому же, после 2020-го многие уезжают по политическим причинам, и я не думаю, что это покажут в фильме: слишком больное место.

Поэтому отъезд — это личное дело каждого. А там в фильме какая-то женщина говорит, что человек должен оставаться в своей стране — этот тезис «где родился, там и пригодился». Это неправильно — нужно искать то, что тебе лучше. И никакое государство не должно диктовать свои правила. Беларусь ничего не сделала, к сожалению, чтобы кто-то пригодился именно здесь.

«Мои родители, наверное, на такое бы неплохо купились, они и так не рады, что я уехал»

Дмитрий (имя изменено) — бывший терапевт одной из минских поликлиник. Сейчас работает в Польше. По его словам, «если абстрагироваться», то это обычный фильм от российского или белорусского кинематографа:

— Пытается вывести на эмоции людей, которые не работали в медицине, и у него это вполне получится. «Вот врачи такие-сякие, не стоит никуда уезжать, все хорошо в Беларуси», — думаю, этот посыл — на наших мам-пап, бабушек-дедушек, чьи дети уехали. Мои родители, наверное, на такое бы неплохо купились — они и так не рады, что я уехал.

По факту — это бред. Я считаю, что в Беларуси сейчас работать врачом — себя не уважать. Мне смешно на это смотреть, потому что то, что они там показывают, — не так. Мне есть с чем сравнить. Я здесь как ассистент врача в больнице получаю больше, чем когда был в Беларуси терапевтом в поликлинике. При этом проблем в разы меньше и самой работой тоже, грубо говоря. И отношение к медикам со стороны пациентов лучше. Не скажу, что у нас с Польшей колоссальные отличия в здравоохранении, но здесь немножко лучше аппаратура, расходники.

И меня улыбнул момент, когда там заведующий отделением говорит герою, что он предатель, раз едет в Германию. И мои руководители в поликлинике в Минске, и другие врачи высоких рангов говорили: «Уезжай и даже не думай». Все там только за, потому что понимают, какая у нас система и к чему все идет. Многие, кто постарше, и сами бы рады уехать, но не могут по разным причинам.

Знаете, мы тут в Польше недавно ездили сдавать экзамен для иностранных медиков — там было 750 человек, думаю, в основном это белорусы, потому что украинцы могут приезжать сюда и работать сразу. И я встретил много своих знакомых, студентов после университета. И меня совесть не замучила после просмотра этого видео — я не вернусь, по крайней мере сейчас.

«Можно продолжение снять и говорить те же фразы: «Американские программисты — они же делают то же, что и ты. Только здесь у тебя и Зыбицкая, и пиво по акции — что хочешь. И семья, и Родина!»

Евгений (имя изменено) — бывший врач лабораторной диагностики из Минска, сейчас работает в отделении реабилитации в польской больнице.

— Прекрасная актерская игра, прекрасная задумка в кавычках, — иронично замечает он. — Кроме, честно говоря, испанского стыда, никаких эмоций у меня этот фильм не вызывает. Почувствовался сразу Советский Союз. Ощущение, что на партсобрании подняли острый вопрос: «Врачей не хватает, мы их тут учим-учим, а они уезжают. Гады (произносит строгим голосом, с выражением). Не хотят ни в агрогородки, сволочи такие, ни по распределению ехать — ни на 5, ни на 10 лет. Что нужно сделать? Предлагаю снять фильм, чтобы они одумались!»

Я сразу же после просмотра трейлера позвонил своей жене. Мы как врачи европейские (скажем так, можем позволить себе отдых) договорились, что полетим в Рим, будем пить вино, смотреть этот фильм и мечтать вернуться в Беларусь! (смеется)

Я готов дать бесплатный совет режиссерам, сценаристам, потому что сейчас проблема не только в уезжающих врачах, которые не хотят в тяжелых условиях за копейки работать, но и в других умных и образованных людях. Поэтому можно продолжение сделать: пусть у этого героя будет брат-программист. Можно говорить те же фразы: «Американские программисты — они же делают то же, что и ты. Только здесь у тебя и Зыбицкая, и пиво по акции — что хочешь. И семья, и Родина!» (смеется)

Понимаете, белорусские врачи, безусловно, хороши. В медицинский университет поступить сложно, туда идут люди с достаточно высоким IQ. И если даже разные протоколы в белорусской и европейской медицине, разные лекарства и подходы к лечению отличаются, то все можно быстро наверстать. От тех, кто попал в Германию и начал работать там, честно сказать, не слышал ни одного плохого слова. У них лучше условия, лучше зарплаты, лучше техника, лучше препараты. И спокойная работа.

Вряд ли чиновник, автор фильма или актер захочет обслуживаться в плохих условиях плохими врачами. Авторам я бы рекомендовал представить (может, они никогда не думали об этом), когда у тебя денег хватает в лучшем случае от получки до получки. Когда ты не можешь себе позволить ни квартиры, ни отдыха, ни машины — ты работаешь, просто чтобы выжить. Когда-то были ковидные выплаты (адекватные деньги за риски) — ими до сих пор попрекают: «Вот вы тогда заработали, гады, купили себе все, что хотели — отрабатывайте. Ух мы вам!» Это, к сожалению или к счастью, нормально для любого человека — хотеть жить лучше.

Недавно у нас здесь был экзамен на подтверждение диплома. На нем было зарегистрировано более 800 человек (доехало чуть меньше). В основном — из Беларуси и Украины. По этим цифрам можно оценить отток медицинских кадров только в Польшу.

Наших чиновников хочется «поблагодарить» за то, что главный врач или начмед в большинстве случаев не идет на сторону врача при сложных спорных ситуациях или жалобах пациента. За то, что не существует негосударственных профсоюзов, которые бы защищали наши права. Нет адекватной заработной платы. Доктор должен быть отдохнувшим, иметь время на отдых, на самообразование, а не работать на 2−2,5 ставки через сутки.

Про Рим я не шутил. Знакомые рассказывают, что сейчас в Беларуси, работая больше, чем на ставку, можно заработать условно 500 долларов в месяц. И потом думаешь, сколько в Европе в час врач получает и сколько у нас, как он живет. И понимаешь, что тут свободные границы, ты не ждешь от получки до получки, можешь запланировать себе выходные в Риме и с зарплаты купить билет. Для меня сейчас (в мои 35 лет) это какой-то космос! А здесь врачи в 25 так живут, и это абсолютно нормально. Кто-то полетит и даже не выставит в Instagram фотографию, потому что это рутина: «Ну что, я покушал в Париже — я же врач, могу себе это позволить»!

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