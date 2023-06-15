Спутники зафиксировали последствия удара ВСУ по базе оккупантов возле Геническа 15.06.2023, 22:54

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Фото.

На спутниковых снимках от Planet Labs за 15 июня заметны последствия ударов по пансионату «Экспресс» и гостиницы Chalet Termal во временно оккупированном Россией селе Щасливцево Херсонской области.

Фото опубликовал проект «Схемы» в Telegram.

На снимки попали поврежденные здания пансионата и следы пожаров — это заметно по сравнению со снимком за 29 мая.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров 9 июня сообщал, что ракеты ВСУ попали в пансионат «Экспресс», где, по его информации, расположились военнослужащие Росгвардии.

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