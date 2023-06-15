закрыть
15 июня 2023, четверг, 23:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спутники зафиксировали последствия удара ВСУ по базе оккупантов возле Геническа

  • 15.06.2023, 22:54
  • 4,720
Спутники зафиксировали последствия удара ВСУ по базе оккупантов возле Геническа

Фото.

На спутниковых снимках от Planet Labs за 15 июня заметны последствия ударов по пансионату «Экспресс» и гостиницы Chalet Termal во временно оккупированном Россией селе Щасливцево Херсонской области.

Фото опубликовал проект «Схемы» в Telegram.

На снимки попали поврежденные здания пансионата и следы пожаров — это заметно по сравнению со снимком за 29 мая.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров 9 июня сообщал, что ракеты ВСУ попали в пансионат «Экспресс», где, по его информации, расположились военнослужащие Росгвардии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип
В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников