Спутники зафиксировали последствия удара ВСУ по базе оккупантов возле Геническа
- 15.06.2023, 22:54
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Фото.
На спутниковых снимках от Planet Labs за 15 июня заметны последствия ударов по пансионату «Экспресс» и гостиницы Chalet Termal во временно оккупированном Россией селе Щасливцево Херсонской области.
Фото опубликовал проект «Схемы» в Telegram.
На снимки попали поврежденные здания пансионата и следы пожаров — это заметно по сравнению со снимком за 29 мая.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров 9 июня сообщал, что ракеты ВСУ попали в пансионат «Экспресс», где, по его информации, расположились военнослужащие Росгвардии.