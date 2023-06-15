Германия передала Украине танки для разминирования
- 15.06.2023, 23:47
Киев получит Wisent 1.
Германия в течение последней недели доставила в Украину два танка для разминирования Wisent 1 в рамках военной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Согласно данным ведомства, кроме Wisent 1, за последнюю неделю Украина получила от Германии два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тысяч аптечек.
При этом в конце марта Германия уже отправляла Украине два танка для разминирования Wisent 1.