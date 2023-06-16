Российская пропаганда выдала удары ВСУ по артиллерии РФ за уничтожение HIMARS 16.06.2023, 1:06

Россияне создают «свою реальность».

Российские военные снова распространяют фейковую информацию в сети. На этот раз оккупанты запустили фейк о якобы уничтожении нескольких систем HIMARS.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В центре сообщили, что россияне опубликовали в сети видео на котором якобы их бойцы уничтожили несколько HIMARS в лесополосе. Однако это оказалось ложью.

Видео было распространено российскими Telegram-каналами.

На самом деле это ролик, который снял дрон ВСУ и на нем зафиксирована украинская атака на самоходные артиллерийские установки российских оккупантов, уничтоженные точными ударами украинских воинов.

Очередную российскую ложь смогли раскрыть внимательные пользователи сети, которые заметили, что оккупанты даже не смогли удалить украинскую песню, которая играла на фоне видеоролика.

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