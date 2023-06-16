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В Гомеле парень с девушкой спрыгнули в реку с прогулочного теплохода

  • 16.06.2023, 2:18
В Гомеле парень с девушкой спрыгнули в реку с прогулочного теплохода

Хотели адреналина, но начали захлебываться.

Гомельские спасатели достали из реки Сож двух молодых людей, которые спрыгнули в воду с теплохода. Об инциденте рассказали в ОСВОД.

Около 8.00 работники спасательной станции заметили, как двое человек выпрыгнули из прогулочного теплохода «Гомель» в реку Сож. По тревоге дежурная смена прибыла на катере к месту ЧП.

К этому моменту 24-летний парень и его 20-летняя спутница находились на середине реки и начали захлебываться водой.

Спасатели вытащили их из воды и доставили на берег.

«Парочка рассказала, что хотела таким образом получить адреналин», — отметили в ОСВОД.

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