В Гомеле парень с девушкой спрыгнули в реку с прогулочного теплохода
- 16.06.2023, 2:18
Хотели адреналина, но начали захлебываться.
Гомельские спасатели достали из реки Сож двух молодых людей, которые спрыгнули в воду с теплохода. Об инциденте рассказали в ОСВОД.
Около 8.00 работники спасательной станции заметили, как двое человек выпрыгнули из прогулочного теплохода «Гомель» в реку Сож. По тревоге дежурная смена прибыла на катере к месту ЧП.
К этому моменту 24-летний парень и его 20-летняя спутница находились на середине реки и начали захлебываться водой.
Спасатели вытащили их из воды и доставили на берег.
«Парочка рассказала, что хотела таким образом получить адреналин», — отметили в ОСВОД.