Дания планирует обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе 16.06.2023, 3:44

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании.

Дания планирует организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на своей авиабазе.

Об этом исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал в интервью каналу TV2.

По его словам, разработанный совместно с Нидерландами план предусматривает обучение украинцев на F-16 на датской базе военно-воздушных сил Скрюдструп, что в Южной Ютландии. Там расположены датские истребители этого класса.

Поусьсен добавил, что надеется на поддержку других стран, чтобы Дания и Нидерланды смогли представить более конкретный план на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что обучение украинских пилотов начнется сразу после летних каникул.

Однако глава Минобороны отметил, что план не означает, что Дания решила передать Украине свои истребители F-16.

«Мы еще очень далеки от того, чтобы эти самолеты потенциально стали боевыми в украинских Воздушных силах. По моим оценкам, подготовка займет не менее шести месяцев», - сказал Поульсен.

Он добавил, что к вопросу передачи истребителей Украине вернутся уже после обучения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».