В Румынии сменилось правительство
- 16.06.2023, 5:00
Новым премьером стал Марчел Чолаку.
Парламент Румынии вручил полномочия премьер-министра и право формирования правительства лидеру социал-демократической партии Марчелу Чолаку. Об этом сообщает Digi24.ro.
Чолаку возглавил правительство страны в ходе плановой ротации контроля над исполнительной властью в рамках правящей двухпартийной коалиции.
За избрание Чолаку проголосовали 290 депутатов парламента, против выступили 95.
Парламент также утвердил состав нового правительства, в котором пост министра иностранных дел получила Луминица Одобеску, бывший постоянный представитель Румынии при Евросоюзе.