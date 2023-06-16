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В Румынии сменилось правительство

  • 16.06.2023, 5:00
В Румынии сменилось правительство
Марчел Чолаку

Новым премьером стал Марчел Чолаку.

Парламент Румынии вручил полномочия премьер-министра и право формирования правительства лидеру социал-демократической партии Марчелу Чолаку. Об этом сообщает Digi24.ro.

Чолаку возглавил правительство страны в ходе плановой ротации контроля над исполнительной властью в рамках правящей двухпартийной коалиции.

За избрание Чолаку проголосовали 290 депутатов парламента, против выступили 95.

Парламент также утвердил состав нового правительства, в котором пост министра иностранных дел получила Луминица Одобеску, бывший постоянный представитель Румынии при Евросоюзе.

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