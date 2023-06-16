Беспилотник атаковал предприятие «Белполь» и вызвал масштабный пожар в Курске 16.06.2023, 7:42

Перед этим дрон задел вышку связи.

Ночью в российском Курске на заводе по производству текстиля «Белполь» вспыхнул мощный пожар. Перед пожаром местные жители слышали взрыв, передает «Главред».

Как пишут российские пропагандистские Telegram-каналы, беспилотник «атаковал вышку связи в поселке Красниково», но, задев ее, влетел в административное здание текстильного предприятия «Белполь».

Пожар в населенном пункте начался около 02:14.

Перед пожаром очевидцы слышали «громкий хлопок». На видео с камеры домофона видна яркая вспышка, после этого начался пожар.

РосСМИ также сообщают, что горели два здания – огонь перекинулся и на склад. Площадь пожара – 1500 квадратных метров.

В МЧС РФ уточнили, что возгорание возникло на складе с пухом.

«Площадь возгорания около 2000 кв.м. В тушении задействованы более 40 человек и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.

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