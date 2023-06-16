ВСУ преуспевают в наступлении по всей линии фронта 16.06.2023, 7:55

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Продвижение украинской армии показали на картах.

Украинские военные преуспевают почти по всей линии фронта - продвижение фиксируются на востоке и юге.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

15 июня российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки (16 км к северо-западу от Сватового), Выемки (25 км к югу от Кременной) и Веселого (31 км к югу от Кременной).

14 июня российские источники утверждали, что подразделения 6-й общевойсковой армии (ЗВО) вели штурм в направлении Купянска и что русские войска продолжают удерживать плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол близ Масютовки (13 км к северо-востоку от Купянска). ).

15 июня представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска усилили огонь по косвенному наведению на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Бои на Донбассе

15 июня украинские войска продлили контратаки на северном и южном флангах Бахмута. Спикер Генштаба Украины Александр Штупун заявил, что украинские войска провели успешные контратаки в районе Раздоловки-Краснополевки (13-16 км к северу от Бахмута) и Берховки-Ягодного (2-4 км к северу от Бахмута).

Российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись в районе Клещиевки (5 км юго-западнее Бахмута) и провели дополнительные контратаки в районе Озаряновки и Курдюмовки (обе в 12-14 км юго-западнее Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что за последние две недели во время контратак близ Бахмута украинские войска отвоевали 16 квадратных километров территории.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска опрокидывают резервы по херсонскому направлению в район Бахмута, хотя ИСВ пока не замечает, что российские элементы, ранее направленные в Херсонскую область, повторно введены вблизи Бахмута.

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Бахмута и завоевали определенную территорию на 15 июня. Геолокационные кадры показывают, что российские войска захватили Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) по состоянию на 14 июня. Ранее ISW сообщал, что военные блоггеры утверждали, что российские войска отступили с позиций вблизи Сакко и Вансетти 18 мая.

Генштаб Украины заявил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Ягодного, Берховки и Раздолевки.

14 июня украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка), Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Новомихайловки (11 км юго-западнее Донецка).

Российский «военкор» утверждал, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки). Министерство обороны России признало, что украинские войска вели наступательные действия на донецком направлении, куда, вероятно, входят районы Бахмута или Авдеевки.

Южная ось

Российские и украинские войска 15 июня совершили наступательные действия на западе Донецкой области. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы в районе Шахтерского (на западном Донецке) совершили неудачное наступление на Водяное (непосредственно северо-восточнее Угледара и примерно в 36 км восточнее Великой Новоселки).

В частности, пресс-центр украинской Таврической группировки войск 15 июня сообщил, что украинские войска продвинулись до одного километра в районе Улгедара, а бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские войска продолжают продвижение в этом районе.

Вероятно, российские войска совершили ограниченную наземную атаку в районе Угледара, чтобы увести украинские силы от Великой Новоселки, где украинские войска продолжают контрнаступательные действия. Российские военные блоггеры продолжали утверждать, что украинские силы ведут бои к югу от Великой Новоселки, в частности, в районе Макаровки-Урожайного.

Один «военкор» отметил, что украинские войска незначительно продвинулись юго-западнее Новодонецкого (10 км юго-восточнее Великой Новоселки). Несколько российских источников утверждали, что части оперативно-тактического формирования «Каскад» нанесли удары по украинским районам сосредоточения в районе Великой Новоселки.

Российские источники утверждали, что 15 июня украинские войска продолжали наступательные операции в Западной Запорожской области. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали юго-западнее и южнее Орехова, и предупреждали, что украинские войска, возможно, перегруппируются и готовятся к возобновлению наступательных операций в западной Запорожской области.

Несколько «военкоров» также утверждали, что интенсивность украинских атак вблизи Орехова возросла, поскольку погодные условия улучшились. На видео с геолокацией, опубликованном 15 июня, видно, как части российского добровольческого батальона БАРС-23 «Судоплат» ведут огонь по украинским силам на западе Запорожской области вблизи Лобкового.

Российские источники использовали визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафеаля Гросси в Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы обвинить Украину в угрозе безопасности станции. Российский медиа-агрегатор опубликовал кадры, на которых разные российские представители сопровождают Гросси вокруг ЗАЭС, и утверждал, что работники ЗАЭС показали Гросси доказательства того, что Украина ставит под угрозу ЗАЭС.

МАГАТЭ и Гросси на момент публикации не опубликовали независимых заявлений по ситуации на ЗАЭС. Ростехнадзор Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору заявил, что по состоянию на 15 июня ЗАЭС работает в штатном режиме.

В то же время глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков сообщил, что российские чиновники на ЗАЭС две недели назад прекратили автоматическую передачу информации с датчиков радиационного контроля, что заставило инспекторов МАГАТЭ вручную записывать радиационные показания на свои телефоны и отправлять их МАГАТЭ для мониторинга.

Российские источники утверждали, что 15 июня украинские силы проводили ограниченные диверсионно-разведывательные действия на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска отбили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась высадиться возле Олешек (юго-восточнее Херсона) и Голой Пристани (юго-западнее Херсона) с 40 мужчинами личного состава и четырьмя катерами.

Олешки и Голая Пристань пострадали от значительного наводнения после разрушения дамбы Каховской ГЭС, поэтому непонятно, где именно украинские силы смогли высадиться, хотя оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что уровень воды упал до 0,1 метра в Олешках и 0,25 метра Голой Пристани.

Власти Херсонской области отметили, что на западном (правом) берегу Херсонской области остаются подтопленными 27 населенных пунктов, а на восточном – 17 населенных пунктов.

Российские источники утверждали, что Украина в ночь с 14 на 15 июня совершила атаку беспилотников на оккупированный Крым. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что украинские войска запустили девять беспилотников по Крыму, шесть из которых российская ПВО сбила, а остальные три были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Сообщается, что в селе Докучево в центральном Крыму разразился один дрон.

Ситуация на фронте 15 июня

По информации Генштаба Украины, россияне сосредоточились на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За последние сутки там произошло 26 боевых столкновений.

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