Доносчица из Гродно пошла в атаку на начальника областной милиции 13 16.06.2023, 8:20

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«Ябатька» испугалась обвинений в содействии «госперевороту».

Гродненская пропагандистка Ольга Бондарева 15 июня опубликовала в своем телеграм-канале «официальное обращение» к начальнику областной милиции Дмитрию Резенкову. В своем письме она обвинила милицейского чиновника в клевете и предложила встретиться лично, чтобы тот не распространял о ней «безосновательные слухи», пишет nashaniva.com.

Бондареву оскорбило то, что начальник областной милиции, по мнению пропагандистки, безосновательно обвинил ее «в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и направленных на захват власти силовым путем, а также в работе на иностранные спецслужбы».

Особенно ее затронуло то, что милицейский начальник где-то назвал ее «вторым Тихановским», обвинил в оскорблении гродненских высоких чиновников Юрия Караева и Владимира Караника и сказал, что из-за таких, как она «произошел государственный переворот».

Также Бондарева обвинила Резенкова в грубости, отметив, что «испытывает испанский стыд за такое поведение белорусского офицера высшего ранга». Если же милиция имеет к ней претензии, то пусть, мол, предъявит «официальные обвинения».

В конце своего обращения, перечислив заодно все свои заслуги перед режимом, пропагандистка предложила Резенкову встретиться лично, чтобы «расставить все точки над «і» и больше не возвращаться к этому вопросу».

А в конце подписалась: «Ольга Бондарева, общественный деятель, гражданин Республики Беларусь, ябатька».

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