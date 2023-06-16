Кто заменит Путина: Пионтковский назвал кандидатов от Китая
- 16.06.2023, 8:30
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Пекин делает ставку на партию «управляемой капитуляции».
Публицист и политолог Андрей Пионтковский считает, что в настоящее время в Пекине остановились на двух кандидатах, которые заменят президента РФ Владимира Путина.
«Очень важный фактор в деятельности того же Пригожина и вот Затулина, собственно эти вот два человека, которые никогда не имели никакого отношения к вопросам ядерной стратегии. Вдруг оба из них, Пригожин особенно, вдруг начали повторять очень грамотные, в каждой своей речи оставляет очень грамотный пассаж о невозможности его использования и недопустимости даже шантажа», - сказал он в эфире программы «Аргумент».
Он отметил, что это грамотное рассуждение, доступное всем россиянам, и то же самое повторяет Затулин.
«Мне кажется, что эти тезисы совершенно не органичные, совершенно нехарактерны для них, оны вставлены вот этими кураторами этой группы и вставлены они после возвращения Мишустина из Китая... Пригожин и Затулин озвучивают сейчас требования Китая. Я думаю, что вот это партия, как её назвал «управляемой капитуляции», она уже наладила контакты со старшими китайскими товарищами», - добавил Пионтковский.
Высказывания Пригожина и Затулина - детали
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин настраивает россиян на то, что поражение в войне против Украины для них уже неизбежно. Пригожин бросает вызов министру обороны РФ, начальнику Генштаба российской армии, демонстративно не выполняет их приказы, и в социальных сетях 85% пользователей поддерживают его.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Затулин заявил, что Россия не выполнила ни одну цель в рамках так называемой «специальной военной операции», перечислив провал по таким пунктам, как «денацификация», «демилитаризация», «нейтралитет Украины».