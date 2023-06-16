«Покупатели здесь другие — с большими деньгами и без претензий» 12 16.06.2023, 8:43

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Что происходит на на элитном рынке «Валерьяново».

В торговом комплексе «Валерьяново» под Минском есть экорынок, о котором вы уже наверняка слышали. Здесь находится популярная точка продаж, где представлены белорусские фермеры. Тут можно взять необычные домашние сыры, молочку (имеется даже деревенское сгущенное молоко), мясо, овощи.

Журналисты onliner.by прошлись по торговым рядам, посмотрели ассортимент с ценами и пообщались с торговцами. Заодно узнали, сохраняет ли «Валерьяново» статус рынка «для богатых».

Здесь нет типичной рыночной настойчивости от продавцов в стиле «Красавица, купите у меня арбуз!». Но и больших «комаровских» очередей мы тоже не увидели (вероятно, потому что приехали в будний день, а не в выходной).

Сразу несколько работников сказали: цены в «Валерьяново» не намного выше, чем в других местах, зато ассортимент явно разнообразнее и веселее.

Как идут продажи? Разные продавцы говорят по-разному. Одни — что людей маловато, другие — «Мы все продадим, всю витрину».

«То, что продается у нас, вы не купите больше нигде»

«Где вы сейчас найдете молочную телятину? А у нас она есть. Ни в одном магазине ее нет, только у нас, — говорит продавец. — И лань-олень — это наш суперэксклюзив, из охотничьего хозяйства. По вкусу лань очень похожа на баранину. У нас домашняя свинина, говядина. Если хотите, мы можем замариновать вам шашлык».

Выставлены оленьи рога по 10 рублей. Это еще зачем? Их покупают погрызть собакам как лакомство и на поделки. «И для шаманских обрядов берут», — шутит мужчина за прилавком.

Колбаса — из фермерского мяса. «Да, она дороже, чем с завода, но на самом деле дешевле. Вот смотрите. В ней лучше состав, и ею вы насыщаетесь быстрее, чем колбасой с завода. Вы съедаете ее меньше, в ней прямо чувствуются волокна мяса. То есть тратите вы больше, зато едите меньше, хотя наедаетесь точно так же. Вообще, люди, которые сюда ходят, часто не смотрят на цены. Чувствуется, что контингент тут побогаче, покупатели все же обычно из коттеджей, которые находятся рядом».

Спрашиваем, как идут продажи: все же людей очевидно мало (дело было в среду в районе полудня). Отвечают, что нормально идут, для продаж не всегда нужна толпа у витрины. «Сейчас собираю заказ: несколько колбас купили на банкет. Некоторые рестораны позволяют клиентам привозить на банкеты свою нарезку. Часто колбасу для нарезки покупают у нас», — говорит Сергей из мясной лавки. А вот, кстати, и он.

Курица здесь продается по 25—28 рублей. Почему так дорого? Нам терпеливо объясняют: магазинная курица вырастает за 30 дней, а эта — за 90, и все эти 90 дней за ней нужно ухаживать.

«Здесь люди не смотрят на ценники»

На соседней мясной точке нас угощают колбасой из оленины. Мы спрашиваем, заметно ли продавцам, что покупатели сюда приходят те, которые богаче среднего? «Сильно заметно. Я замечаю: часто люди даже не спрашивают о ценах, просто говорят: «Дайте самое вкусное, что у вас есть». Бывало, что покупали за раз и на 800 рублей, и еще больше. Как-то покупатель рассказывал, что едет за границу и хочет взять с собой белорусских гостинцев. Взял у меня всего на 1500 рублей».

Конкретно в этой точке продают и фермерскую колбасу, и заводскую. Какая дороже? «Они примерно одинаковые по стоимости. Люди больше интересуются фермерской. У нас самая необычная — из говядины и оленя».

Выбор сыров большой, продается даже буррата, которую крайне сложно найти в Минске, — по 48 рублей за килограмм. Крупная, размером с грейпфрут.

На прилавке сыры, названия которых многие белорусы никогда и не слышали: качотта, конте, гранд блю, дерби. В супермаркете можно найти сыр, килограмм которого стоит 20 рублей и даже меньше. Цены тут в разы выше, хотя и не астрономические: самый дорогой сыр мы нашли по 63 рубля за килограмм.

Девушка за прилавком, Диана, продает молочку, которую изготавливают ее родители в деревне: домашнее молоко (в бутылках, как из магазина), сливочное масло, сыры. Хит продаж — творог и адыгейский сыр. В наличии даже сгущенка. Зачем делать сгущенку в стране, где уже есть рогачевская и глубокская? «Да, я не спорю, что рогачевская и глубокская очень вкусные. Некоторым нравится именно домашняя. Мы пастеризуем молоко наших деревенских коров, варим его вместе с сахаром, а потом взбиваем. У нас используется совсем другое молоко», — поясняет Диана.

Среди фермерских овощей из необычного — мини-цуккини, размером с огурчик. Можно не запекать, не жарить — грызть сырым. «Нас просят, чтобы мы привозили именно такие, маленькие. Они по 15 рублей за килограмм».

Спаржа уже не такой и эксклюзив, да и даже постоянные покупатели от нее подустали (предполагаем, что переели). Овощи, даже клубневые, уже помыты — людям так нравится больше. Спрашиваем у продавца: каким товаром гордятся больше всего? «Салаты, у нас их шесть видов (каждый по 2 рубля за 100 граммов. — Прим. Onlíner). Огурцы у нас пока из парника, а совсем скоро будут с грядок. И скоро помидоры пойдут, они уже созревают на ветках».

«Куриные лапы у нас часто берут девушки, чтобы варить себе коллагеновые бульоны»

Одна из работниц «Валерьяново» объяснила отличия местных покупателей: «Я много лет проработала на Комаровке, там каждый торгуется за сто граммов. Недавно даже работала там пару дней — ой, такие придирчивые на Комаровке, торгуются за каждую копейку! А здесь покупатели другие — с большими деньгами и без претензий: вежливо попросили взвесить, взяли и пошли. Разве что один из ста начнет что-то выяснять. Работается с ними легче, мне нравится».

В отделе птицы соглашаются: покупатели и правда как будто не требовательные. Наверное, потому что в курсе: качество хорошее. Хотя цены местами значительно выше. Например, домашние яйца по 8 рублей — неужели их берут за такие деньги? «Берут, и очень хорошо. Нам пришлось искать еще одного поставщика, потому что все яйца у нас быстро раскупают. Каждое яйцо проверяет лаборатория, светят каждую штуку. Когда мы ищем поставщика, смотрим, чтобы курятник был ухоженный. Эти яйца от несушки, у которой свободный выгул, она травку кушает. И птица у нас хорошая, тоже несколько раз проверенная.

Посмотрите: петух желтого цвета — потому что при жизни ел много кукурузы.

Его нужно варить дольше, потому что у него мясо жестче, но он считается более полезным, чем курица».

Почти всегда в продаже перепелки. «У нас рестораны могут заказать сразу 30 штук. Одна женщина покупает у нас перепелок для своего кота — он у нее огромный, как рысь, в день съедает одну перепелку. Одна штука стоит 10—12 рублей. Мы делаем замечательные мясные чипсы, тушенку».

Внезапно среди всего этого разнообразия элитной птицы виднеются индюшачьи лапы. Вообще-то, раньше их называли едой для бедных. «В смысле для бедных?! Сюда приходят богатые люди. У нас хорошо берут лапы, куриные уже сегодня раскупили. Их часто берут девушки, чтобы варить себе коллагеновые бульоны. Кстати, очень полезно для суставов».

Когда мы были в «Валерьяново» год назад, продавец нам сказала: это рынок выходного дня, больше всего покупателей (важно: и продавцов тоже) здесь по выходным. У фермеров на рынке свободное посещение: кто-то приезжает только после обеда, кто-то — лишь по определенным дням, — поэтому каждый день на неделе картина с ассортиментом может меняться.

Давайте подобьем цены экорынка

Сыры — от 35 рублей за килограмм, рикотта, моцарелла — до 60.

Домашний творог — 17—20 рублей.

Сливочное масло — 8 рублей за 150 граммов.

Домашние куриные яйца — 8 рублей за десяток.

Спаржа (последняя! сезон заканчивается) — 32 рубля.

Зеленые листовые салаты — 2 рубля за 100 граммов.

Домашние колбасы, полендвица — около 50 рублей за килограмм.

Сало — 30 рублей за килограмм.

Охлажденная оленина — 19—65 рублей за килограмм в зависимости от части.

Перепела — 38 рублей за килограмм.

Утка — 27 рублей за килограмм.

Цыплята (крупные) — 18—27 рублей за килограмм.

Индейка — 17 рублей за килограмм.

Кролик — 25 рублей за килограмм.

Также в «Валерьяново» имеются ряды с обычными-привычными аккуратными овощами/фруктами/ягодами. Но там, как нам сказали по секрету, «те же Таборы, что и на Комаровке».

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