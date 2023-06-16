Британская разведка: В Украине ликвидировали командующего армией РФ 2 16.06.2023, 8:54

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Уничтоженный на командном пункте генерал занимал более высокую должность, чем сообщалось.

Российский генерал-майор генерал Сергей Горячев почти наверняка погиб в результате удара по командному пункту 12 июня 2023 года или около того на юге Украины

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии (35 ОВА).

По данным британской разведки, поскольку назначенный командующий 35-й ОВА генерал-лейтенант Александр Санчик, как сообщается, заполняет вакансию, существует реальная вероятность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей смерти.

Горячев - первый российский генерал, убитый в Украине с начала 2023 года.

«Он продолжает военный послужной список, который был одновременно трудным и противоречивым для 35-й ОВА: в марте 2022 года части армии присутствовали во время расправы над мирным населением в Буче, а в июне 2022 года силы были в значительной степени уничтожены под Изюмом», - отмечают в Минобороны Британии.

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