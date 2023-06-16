Возвращение легенды: Mercedes возродил знаменитый суперкар 60-х 16.06.2023, 8:57

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Немецкий концерн опубликовал эксклюзивное видео с авто.

Новый Mercedes Vision One-Eleven — современная версия суперкара С111 1969 года. Купе по дизайну напоминает знаменитого предка, но оснащено современной электрической установкой на 1360 л. с.

Mercedes-Benz представил впечатляющий концепт-кар Vision One-Eleven. Обтекаемое купе сочетает в себе ретро-дизайн с новейшими технологиями. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Концепт является своего рода трибютом знаменитому суперкару Mercedes C111 1969 года. Экспериментальная модель не стала серийной, но выпустили целых 15 прототипов с бензиновыми V8, а также дизельными и роторными двигателями.

Новый Mercedes Vision One-Eleven по дизайну во многом повторяет знаменитого предка. У купе обтекаемый клиновидный силуэт с низким капотом, а его двери поднимаются вверх по принципу «крыло чайки».

Стиль 60-х господствует и в салоне Mercedes Vision One-Eleven. В отделке присутствует серебристый кожзам, а на всю ширину передней панели растянут пиксельный дисплей. Руль-штурвал выполнен в духе болидов «Формулы-1».

А вот «начинка» у Mercedes Vision One-Eleven – современная. Суперкар получил инновационные электромоторы с осевым потоком от компании YASA.

Такие моторы очень мощные при компактных размерах. В Mercedes Vision One-Eleven их четыре (по одному на колесо), а суммарная мощность составляет 1360 л. с. или 1МВт.

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