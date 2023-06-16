Фридман: Африканские лидеры подложили свинью Лукашенко 2 16.06.2023, 9:02

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Александр Фридман

Диктатор не успел толком ударить в «ядерный бубен».

Лукашенко только начал колотить в ядерный бубен, а африканские лидеры решили подложить ему свинью, пишет политолог и историк Александр Фридман.

Пакет предложений, с которыми президенты ЮАР, Сенегала и других стран едут к Зеленскому и Путину, включает в себя, по информации Reuters, не только отвод российских войск, приостановление действия ордера МУС на арест Путина и санкционные послабления, но и вывод ядерного оружия из Беларуси.

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