Зачем Кадыров «убил» Делимханова? 16.06.2023, 9:18

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К операции пришлось подключать ключевых российских пропагандистов.

Российские пропагандисты 14 июня вслед друг за другом начали «убивать» Адама Делимханова. Участие в этом процессе принял лично глава оккупированной Чечни Рамзан Кадыров, чьей «правой рукой» и является Делимханов.

Сразу возникает вопрос, для чего россияне сами кричат о смерти собственных боевиков. «24 канал» подготовил подборку и объяснение информационных тактик, используемых российской пропагандой.

Попробуем продемонстрировать, что информационно-психологические специальные операции бывают интересны не только журналистам. А их понимание, особенно во время войны, будет полезно абсолютно всем.

Тактика «поймать на лжи»

Хронология «убийства» Делимханова

Утром 14 июня российские телеграм-каналы начали сообщать о якобы гибели Адама Делимханова – депутата госдумы России и ближайшего соратника Рамзана Кадырова. Впоследствии сообщения несколько смягчились – вместо погибнуть, ичкерийский предатель был просто ранен.

Тогда информационную волну начинают подхватывать топовые российские пропагандисты, среди которых Рамзан Кадыров. Последний слезно просит найти его друга. Мол, он еще и пропал, попав под обстрел ВСУ.

Пока продолжаются «поиски», к ним приобщается все больше пропагандистов, вбросы становятся все чаще, а украинцы за этим наблюдают. Умер – и умер, что нам с того.

Во второй половине дня, когда апогей достигает своей кульминации, снова появляется Кадыров, который демонстрирует совместное фото с Делимхановым и обвиняет украинцев во лжи. Эпично, да?

Конечно, копаться в болоте – не слишком благодарное дело. Но давайте вместе разберемся, что же произошло и для чего Кадыров «убил» своего друга Делимханова.

Зачем Кадыров «убил» Делимханова

Эта информационная спецоперация была настолько «молниеносной» и провальной, что нетрудно догадаться, что придумал и лично руководил ею лично Рамзан Кадыров. Давайте вместе ему объясним, в чем он прокололся.

Шаг первый – в соцсети сливается маленький едва заметный вброс о якобы смерти Делимханова. Правда, россияне не были бы россиянами, если бы не провалились уже на первом шаге. Вместо маленького, их вброс получился довольно массовым, поэтому о «трагической гибели» написали все, кому только не лень.

Шаг второй – здесь фейк должны подхватить украинские СМИ. Такая настойчивость российской пропаганды сразу вызвала вопрос у журналистов. Информацию сразу же дали в печать только незначительная часть СМИ и блоггеров.

Да и то по большей части с примечанием, что это сообщение российской пропаганды может быть фейком. Так что первоочередной замысел россиян уже провалился и второй этап растянулся во времени, а значит, информационно-психологическая операция была обречена на провал.

Тогда пришлось включаться топовым русским пропагандистам. Среди них и сам Рамзан Кадыров, начавший «поиски» своего друга. Также поддержал флешмоб и командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

Шаг третий – через несколько часов появляется Кадыров, который должен развенчать «фейк украинской пропаганды». Но ведь он развенчал собственный фейк – скажете вы. И будете совершенно правы.

Поскольку «невероятно грамотно организованная» информационная спецоперация провалилась на первом же этапе, Кадырову пришлось войти в игру слишком быстро – на втором. Как следствие, в конце он опроверг собственный фейк, выставив себя дураком.

Какова цель таких операций

Все очень просто – россияне таким образом пытаются подорвать доверие к украинским СМИ. Главная цель россиян – вызвать у украинцев мысль: «да наши так же лгут, как россияне. Интересно, сколько еще таких «побед» просто придумали».

Нужно признать: некоторые из схожих операций были не столь провальными, ведь не все организует Рамзан Кадыров. Так что незначительная часть украинцев сейчас именно так и считает.

Но здесь может быть еще одна цель – отомстить Украине за историю с «гибелью» генерала Валерия Залужного. Эта история окончилась эпическим крахом для российской пропаганды.

Тогда россияне просто совершили вброс, будто украинский главком попал под обстрел и то ли погиб, то ли получил тяжелые ранения. В Украине на это никто даже не отреагировал. Ведь история откровенно бестолковая, для чего на нее реагировать?

А для российской пропаганды отсутствие реакции сработало сигналом, что они буквально «попали пальцем в небо». Так что «хоронить» Залужного взялись все, кому не лень. Жаль только, что когда Залужный снова появился в публичном пространстве, чтобы все 140 миллионов россиян не подавились собственным ядом, мы так и не увидели «что с лицом».

Тактика «полуправды»

Агенты «Гоблин» и «Гиркинс»

По-видимому, об этой тактике слышали большинство из вас. Но на всякий случай объясним. Организатор информационной спецоперации, применяющий эту тактику, пытается «миксовать» правду со ложью. При этом чем больше доля правды, тем выше шанс, что в ложь тоже поверят.

Это наиболее распространенная в российской пропаганде тактика. Да, российские пропагандисты не всегда врут. Они часто говорят правду. Но делают это для того, чтобы вас обмануть.

При использовании этой тактики пропагандист может говорить до 90% правды. Причем желательно, чтобы ее можно было легко проверить и убедиться, что это правда. Но эти 90% не имеют никакого значения, ведь на самом деле важны только 10% – та доля лжи, которая скрывается между правдой, и в которую, среди других фактов, вы должны поверить.

Вероятно, наиболее успешными в применении этой тактики являются Игорь Гиркин и Евгений Пригожин. Они играют роль неких «правдорубов». Казалось бы, совершенно откровенно говорят о проблемах российской армии, чего не делают, например Владимир Путин, Сергей Шойгу или другие российские пропагандисты.

Впрочем, запомните: если вы слышите правду из уст своего врага, значит он прямо сейчас вас обманывает. Они это делают не потому, что они так честны, а потому, что очень сильно хотят, чтобы вы им поверили.

Какова цель этой тактики

Если целью прошлой тактики было подорвать доверие к украинским СМИ, авторы этой тактики пытаются выстроить доверие к себе самим. К сожалению, украинцы иногда ведут на него.

Среди знакомых, бывало, вы точно слышали: «Гиркин/Пригожин такой правдоруб. Реально рассказывает о проблемах России. Думаю, он один из них всех, кого можно слушать».

Нельзя! Именно этого он и добивается. Да, вполне вероятно, что некоторые проблемы, о которых говорят Пригожин или Гиркин – вполне подлинные. Но если какая-то настоящая проблема озвучивается публично, значит, это согласовано на самых высоких уровнях.

Например, не так жаль выдать информацию, которая и так стала известна украинской разведке, а за это получить доверие сотен или даже тысяч украинцев. Но если вы воспринимаете информацию от Пригожина или Гиркина, помните, что даже если 99% из озвученного – откровенная правда, остается еще 1%.

И именно этот 1% – это тот нарратив, который враг пытается донести до вас. Остальные 99% не имеют никакого значения ни для него, ни для вас.

Так что, когда Пригожин рассказывает о нехватке снарядов, о выводе своих войск из Бахмута или о чем-либо другом, в это же время он уверяет россиян, что смог бы более эффективно уничтожать украинцев. А проблема не в войне, которую развязала Россия, а в том, что она ведет ее недостаточно эффективно. Это точно именно этот человек, к которому следует прислушаться?

Тактика «эмоциональные качели»

Сорвать контрнаступление эмоциями

Именно эту информационную тактику враг избрал в противовес нашему контрнаступлению. Перед этим наступлением неплохо поработали украинские информационные спецоперации – тему контрнаступления разогрели до такой степени, чтобы россияне до смерти его боялись и от любого движения украинских сил просто начинали бежать с мыслями: «ну все, началось».

Эта тактика успешно работала накануне контрнаступления – мы видели многочисленные официально подтвержденные случаи дезертирства среди российских военных. Но когда дело начало набирать обороты, украинское военное командование избрало режим «информационной тишины». Хорошо это или плохо, судиться не берем – военные лучше знают. Но как бы то ни было, информационную дыру начали заполнять российские пропагандисты.

И тут посыпалось – победы в перемешку с разгромными поражениями. Украинские военные «уже в Токмаке», а на следующий день – россияне «уничтожили 20 танков Leopard и 30 БМП Bradley». Цифры мы, конечно же, завысили, но это ясно демонстрирует нарративы российской пропаганды.

Какова цель этой тактики

Россияне начали сами же рассказывать о «победах» украинского наступления еще до того, как оно фактически началось. Казалось бы, для чего им придумывать собственные поражения, ведь это лишь подрывает боевой дух россиян и, наоборот, положительно влияет на украинцев.

Всё очень просто. Если сегодня ты «потерял» какую-то территорию, на самом деле не потеряв ее, то на следующий день ты сможешь ее так же спокойно «отбить назад». А при этом еще и «уничтожить 100 500 врагов».

С украинцами здесь злую шутку сыграл именно тот факт, насколько перегретой была тема контрнаступления. Мы настолько ждем, верим и надеемся на хорошие новости, что готовы их воспринимать, даже когда нам подают их враги.

А они только на это и рассчитывают – подсадить нас на эмоциональные качели, которые будут поднимать наш дозиметр счастья вымышленными хорошими новостями на 7 небо, то будет опускать так же вымышленными, но плохими новостями – на самое дно.

Вы в последние дни также испытывали эмоциональное выгорание от того, как ощущение эйфории плавно переходит в состояние «все пропало», не правда ли? Итак, с вами поработала российская пропаганда.

В этом и состоит план врага – эмоционально истощить украинцев. Речь как о гражданских, так и о военных. Ведь ни один украинский военный не живет в вакууме – у него есть семья, семья, друзья, коллеги, знакомые.

Военный знает обстановку на собственном участке фронта, но он не может и не должен знать все, что происходит по всей линии фронта. К нему так же поступают эти новости.

И россияне очень надеются, что посредством такого эмоционального напряжения они смогут добиться нашего эмоционального выгорания. Поэтому если украинские власти не сообщают о какой-то победе, значит, пока ее просто нет. Но со временем обязательно будет – нужна лишь доля терпения.

Самая большая проблема российской пропаганды

Обычно российские информационные кампании четко спланированы (кроме тех, где автором выступает Рамзан Кадыров), часто с участием специально обученных представителей силовых структур. Впрочем, в этом есть как свои плюсы, так и минусы.

Проблема для россиян в том, что обычные пропагандисты без планирования сверху не совсем умеют работать с информацией. Разве что разгонять очевидные фейки.

Такие примеры мы видели, в частности, в Белгородской области, когда ее любезно посещали Легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус. Это было настолько неожиданно, что вся российская пропаганда сверху и до самого низа оказывалась в довольно затруднительном положении.

Без предварительного планирования российские пропагандисты просто не знали, что объяснять населению. В это время в Кремле ситуация тоже вызвала полный ступор, так что приходилось отбиваться только очевидными фейками.

Так и получалось, что небольшую группу зашедших на Белгородщину партизан «полностью уничтожали и выбивали с территории России» по 8 раз в день. Хотя мы же с вами знаем, что 8 раз можно уничтожить только 155 бригаду России. А потом заново укомплектовать и снова отправить на убой.

Краткий итог

За десятилетие Россия вкладывала сотни миллиардов долларов в собственную пропаганду. Конечно, как и в случае с армией большая часть этих денег просто разворовывалась. Но любой российский пропагандист столь же опасен, как и российский солдат со стареньким АК.

Более того, российская пропаганда – это не всегда примитивная «соловьевщина» или «скабеевщина». Ведь в примитивные фейки, которые льются тоннами с российского телевидения, могут поверить только отбитые россияне или зомби. Что фактически одно и то же.

Помните, что даже если российский пропагандист говорит абсолютную правду, он делает это только для того, чтобы обмануть вас. Поэтому лучше верить только информации, подтвержденной официальными украинскими источниками.

Конечно, россиян полно повсюду – на телевидении, в ютубе или в соцсетях. Так что просто не считаться с ними довольно сложно. Но если все же столкнулись с российской пропагандой, то не воспринимайте ее на веру. Подходите к информации критично и ни в коем случае не позволяйте врагу властвовать над вашими эмоциями.

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