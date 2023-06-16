Брестских пограничников перебросили на границу с Россией 3 16.06.2023, 9:24

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Ранее туда отправили военных из Гомеля, Гродно и Пинска.

Вчера сайт Charter97.org сообщал, что для пограничного контроля на границе с Россией были задействованы военнослужащие Гомельской и Гродненской пограничных групп, а также Пинского пограничного отряда.

На основании данных портала госзакупок можно сделать вывод, что к обеспечению пограничного контроля на границе с Россией привлекаются также военнослужащие Брестской пограничной группы, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Так, согласно тендеру, опубликованному 14 мая, закупаются услуги по организации питания 60 военнослужащих Брестской пограничной группы, расквартированных в Орше (Витебская область). Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2023 года.

Также 14 июня Пинским пограничным отрядом был опубликован тендер на продление до 31 июля 2023 года организации питания 30 военнослужащих, которые находятся в районе г.п. Лиозно (Витебская область).

Напомним, что Беларусь ввела «временный» пограничный контроль на границе с Россией в начале мая 2023 года. Ограничения будут действовать «до особого распоряжения». Как можно заметить, «особое распоряжение» может наступить не раньше 2024 года.

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