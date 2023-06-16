Генерал Маломуж: Телефоны правительственной связи покраснели из-за Минска и Москвы 16.06.2023, 9:38

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Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Диктаторы вызывают на себя массированный удар в ответ.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о размещении в стране российского ядерного оружия, сравнимого с тем, которое было сброшено на японские Хиросиму и Нагасаки. На сегодня западные разведки не подтверждают этот факт, но опасность действительно очень велика. Де-факто Беларусь превращается в ядерное государство бандитского типа. При этом «кнопка» от того самого «чемоданчика» находится в руках главы Кремля Владимира Путина.

Решив разместить ядерное оружие на территории третьей страны, кремлевский диктатор не только нарушил все международные нормы, но и «дал под дых» китайскому лидеру Си Цзиньпину, которого совсем недавно заверял, что никогда не пойдет на подобный шаг. Чтобы предотвратить самый страшный сценарий развития событий, против путинского режима должны выступить не только западные страны, но и те, кто придерживался условного нейтралитета, в том числе Китай и Индия. «Красные» телефоны правительственной связи сегодня должны стать красными по накалу.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

– Белорусский диктатор Лукашенко заявил о том, что якобы у него уже есть ядерное оружие из России. Он похвастался, что, дескать, некоторые единицы такого оружия в три раза мощнее, чем атомные бомбы, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки. По вашему мнению, действительно ли речь идет о реальном ядерном оружии такого уровня? Или это очередное пропагандистское заявление, рассчитанное на публику, в основном западную?

– Конечно, сегодня весь мир обращает внимание на риторику Путина относительно размещения и применения ядерного оружия. Это понуждает к системному контролю над ядерными средствами РФ, теперь уже и в Беларуси. Но в данный момент по всем оперативным, разведывательным данным, в частности данным американской и британской разведок, не фиксируются перемещения средств ядерного оружия, носителей, боеголовок, их монтаж и размещение.

Поэтому, скорее всего, риторика беларуского диктатора о создании ядерного щита нацелена на то, чтобы пугать мир, но она была отработана в Москве. В данном случае у Лукашенко нет выбора, он поставлен Путиным перед фактом: либо он соглашается на такие действия, либо он будет смещен или даже уничтожен.

Что касается сравнения мощности этого ядерного оружия с тем, какое было применено в Хиросиме и Нагасаки, то это было сделано намеренно. Поскольку о той трагедии знает весь мир.

Думаю, на фоне боязни проигрыша на фронте в Украине, кроме подрыва дамбы Каховской ГЭС, Путину необходимо еще как-то подкрепить свои позиции дополнительными угрожающими элементами. Сам он не мог об этом говорить, поэтому запустил Лукашенко.

Таким образом Путин намерен пугать и Европу, и Украину, дескать, если вы и дальше будете поставлять вооружение и технику, высокоточное и много, это будет чревато возможными ударами якобы в ответ на посягательство на территорию Беларуси и России.

Но и мировое сообщество, и Украина должны действовать на упреждение. Сейчас мир объединился в плане контроля, в плане мощной ответной риторики, и официальной, и неофициальной, включая лидеров стран, а также разведок, которые должны предупредить и Путина, и Лукашенко о том, что размещение ядерных вооружений – это уже предпосылка к ядерной войне и перспектива нанесения мощнейших ответных ударов, которые снесут Беларусь напрочь вместе с Лукашенко.

Но кнопка находится у Путина, а не у Лукашенко. В данном случае Лукашенко говорит отсебятину. Дескать, я размещаю, я буду делать то-то и то-то. Нет, он никто, и звать его никак. Вся система управления находится в России.

– Только что вы ответили на вопрос, который я хотела вам задать – кто управляет этим ядерным потенциалом. По вашему мнению, наличие на территории страны ядерного оружия превращает ли ее автоматически в ядерную державу? Или, например, если речь идет о российской военной базе в Беларуси, на которой размещено такое оружие, это другая история? Может ли Беларусь в таком случае рассматриваться как ядерная держава?

– В первую очередь Лукашенко сам заявил, что размещает ядерное оружие под своим контролем. Буквально на днях он сказал, что сам будет давать команду, когда его применять. Что он взял на себя все функции, хотя мы знаем, что фактически им всегда управляет Москва. Но Лукашенко дезавуировал такой подход. Он перетянул всю ответственность на себя.

Однако никто не имеет права размещать в стране ядерную базу. Никто. Потому что есть четкие международные договоренности, международное право на уровне ООН, запрещающее не только размещение, но и перемещение такого вооружения.

Более того, ранее Путин заверил Си Цзиньпина, что Россия не размещает и никуда не перемещает свое ядерное оружие. Но «под дых» тому же Китаю Путин делает это, а Лукашенко заявляет, что получает это вооружение якобы для защиты Беларуси.

Поэтому юридически Беларусь не квалифицируется как ядерная держава, потому что формально пока никаких юридических решений нет. Но фактически она превращается в конгломерат ядерной державы. Это гибридный формат, который превращает Беларусь в ядерное государство бандитского типа, которое выступает против мирного сообщества.

Фактически это то же самое, что и приобретение «Аль-Каидой» ядерного оружия. Фактически Лукашенко, который уничтожал свой народ, сейчас содействует Путину и участвует во многих операциях террористического характера против Украины. Теперь он намерен делать это еще и с ядерным потенциалом.

Поэтому Беларусь сегодня квалифицируется не как ядерная держава, а как террористическое государство, которое приобрело и разместило ядерное оружие. Никакие официальные статусы тут не могут звучать, потому что все это противоречит международным нормам по контролю над ядерным вооружением.

– Понятно, что это противоречит всем нормам международного права, но Путин не раз нарушал его. Применение ядерного оружия – наверное, самая больная тема для мирового сообщества. По вашему мнению, как может и должен поступить Запад, когда ядерное оружие перебрасывается в третью страну?

– Я знаю, что Путин реагирует только на жесткие аргументы. Мировое сообщество, включая Китай, Индию, Бразилию, которая ему поддакивает, должно четко ему пояснить, что будет в случае перемещения, размещения, а тем более подготовки к пуску ядерного оружия. Это единственно правильное решение. Потому что, если Путин его применит, это будет конец всем, он просто уничтожит человечество.

Я хорошо знаю ядерный потенциал России, США и других стран и могу сказать, что это не ограничится локальным применением. Это уничтожение всей Земли.

Своими угрозами Путин вызывает огонь на себя, потому что умирать никто не хочет. И ему уже донесли информацию о том, что в любую секунду может быть полнокровный массированный ядерный удар в ответ. И тогда России конец. Это грубо, но это реально действует.

«Красные» телефоны правительственной связи сегодня должны быть красными не по цвету, а по накалу.

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