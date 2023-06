Китайские войска вошли в Россию Александр Немец

16.06.2023, 9:52

Фото: Xinhuanet

Пока только около 100 тысяч человек.

Все же нужно подробнее рассказать, что сообщил Генри Киссинджер журналистам еженедельника The Economist (20 мая 2023 года) о Китае и о России. Главные тезисы Киссинджера таковы:

— К настоящему моменту отношения Китая и США действительно плохи. Мало того, они имеют тенденцию к дальнейшему ухудшению. Это основывается на глубинных взаимных подозрениях и отсутствии доверия.

— Но целью Китая не является мировое господство (что бы ни заявляли в Вашингтоне). Более того, лидеры Китая являются, очевидно, не марксистами, а конфуцианцами. Поэтому является возможным и необходимым наладить постоянный серьезный диалог между Китаем и США (Западом в целом). Нужно научиться понимать цели друг друга во всем их многообразии.

— Нужно искать объекты для взаимных уступок. Беда в том, что (в США) вопросы взаимной торговли захвачены ястребами, которые хотят лишить Китай шансов на развитие. (Danger is trade agenda is hijacked by hawks who are unwilling to give China any room to develop at all.)

— Многие американцы (из элиты) склонны порассуждать о замене нынешней китайской системы на «демократию». Но все попытки в этом направлении обречены на провал (по сути, являются демагогией). Китай меняется (и меняется быстро) по своим собственным правилам.

— Нужно очень серьезно относиться к деятельности Си Цзиньпина, направленной на окончание Войны и достижение мира. Да, Китай старается стать «посредником мира», и плохого здесь нет. Это отвечает базовым национальным интересам Китая.

— Китай концентрирует силы на развитии искусственного интеллекта (ИИ). Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ИИ стал еще одним «объектом конфликта» Китая и Америки. Тем более что ИИ становится все более серьезным фактором в военной сфере. Напротив, Америка и Китай должны перейти к сотрудничеству в высоких технологиях (включая ИИ).

— Несмотря на все трудности, Китай и Америка должны научиться жить в мире и сотрудничать! В альтернативе Большая Катастрофа.

Я позволю себе следующий короткий комментарий. Сам я не являюсь знатоком Учения Конфуция. Но мне буквально впечатался в мозг диалог Конфуция с его учениками:

— Если бы вы стали правительством, что бы вы сделали?

— Я постарался бы, чтобы китайцев стало много. Главные инструменты для этого — крепкая семья и сильное государство.

— А затем?

— Я постарался бы, чтобы китайцы стали зажиточными.

— A затем?

— Я постарался бы дать китайцам образование.

Так вот, Китаем сейчас и в самом деле руководят конфуцианцы. Причем «конфуцианцы третьего этапа», которые стараются дать гражданам Китая максимально высокое образование и в итоге обеспечить Китаю первенство в мировом соревновании интеллекта. И ведь получается! Америке, по сути, нечем всерьез ответить (о состоянии американской государственной средней школы и системы образования в целом мне, американцу, рассказывать бы не хотелось).

Для успешной «борьбы с Китаем» Америке следовало бы решить самые неприятные внутренние проблемы. А все остальное демагогия.

Теперь о китайско-российских делах. В 2019, 2020, 2021 годах я опубликовал ряд статей, в которых старался показать уровень зависимости путинской России от Китая. Этот уровень был очень высок на конец 2021 года.

Но за полтора года Войны здесь имел место «Большой Скачок». Уровень зависимости РФ и путинского режима от Китая вырос чудовищно. Если Китай вздумает теперь «отступить» и больше не поддерживать Россию, то все это поганое «расейское хозяйство» тут же и рассыплется. Можно утверждать, что Си Цзиньпин приехал в Москву в конце марта с целью инспекции «российского филиала» Большого Китая.

В качестве иллюстрации можно привести ролик:

«Не секрет, что Кремль и Путин являются вассалами Китая. Он этим активно пользуется. Так, КНР взяла в аренду на 49 лет часть российских территорий размером с 10 Крымов и не собирается их отдавать. Китайцы уже вовсю там рубят лес и добывают полезные ископаемые».

Борис Тизенгаузен говорит о так называемых ТОРах (территории опережающего развития). В реальности суммарная площадь «китайских ТОРов» в пределах Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ может быть и 300 тысяч кв. км, и даже 400 тысяч кв. км. А ведь сверх того в этих же регионах действуют многие сотни «лесных приемок» (сюда «черные лесорубы» доставляют свежесрубленные бревна). А ведь сверх того Китай создал здесь несколько «чайнатаунов» (Chinatowns), например в устье реки Селенга, на восточном берегу Байкала...

Какова же общая площадь территорий, прямо контролируемых Китаем, от Иркутской области до Тихого океана? Может быть, полмиллиона квадратных километров. Какова общая численность граждан Китая, постоянно проживающих на этих территориях, совершенно не подконтрольных ни Москве, ни местным властям? Видимо, за миллион, а точнее — не знаю. Но этого вполне достаточно, чтобы эффективно контролировать и местную экономику, да и местные власти.

А теперь появился еще и новый элемент контроля, военный.

В своем ролике Александр Невзоров утверждает: «Главные пропагандисты РФ открыто призывают к вводу в РФ войск КНР». Очевидно, так и есть.

Но ведь китайские войска уже в РФ — может быть 100 тысяч человек, может быть больше! Военнослужащие НОАК (молодые люди с военной выправкой) в течение нескольких лет, вероятно начиная с 2014 года, прибывали отдельными группами (взводами) в каждый китайский ТОР, в каждую китайскую «лесную приемку». Оружие для них также прибывало в течение нескольких лет. И не только легкое стрелковое оружие, но и более тяжелое оружие — многочисленные ютюб-ролики «встревоженных российских патриотов» в 2017, 2018, 2019 годах прекрасно демонстрировали это. Я мог бы перечислить эти ролики, вот только зачем?

Напоследок надо отметить, что торговля Китая и РФ в прошлом году продемонстрировала огромный рост, в 2023 году имеет место большой рост.

В январе — мае 2023 года ее объем достиг 94 миллиардов долларов, что на 40% больше против января — мая 2022 года. Нет особых сомнений, что за весь 2023 год этот товарооборот превысит 200 миллиардов долларов (примерно вдвое больше по сравнению с 2021 годом).

Короче, США следует договориться с Китаем (трижды прав Генри Киссинджер) и в первую очередь «договориться насчет России» — кому вершки, кому корешки.

Александр Немец, kasparov.ru

