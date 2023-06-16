ВСУ выбили россиян с важных позиций на Донбассе 1 16.06.2023, 10:01

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Фото: Reuters

Украинские войска закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара.

Украинские военные к утру пятницы, 16 июня, закрепляются на занятых рубежах в районе города Угледар Донецкой области. Кроме того, вели наступательные действия на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне.

«В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах», - рассказал он.

Кроме того, как рассказал спикер, подразделения ВСУ вели наступательные действия на направлениях - Новоданиловка-Роботино и Левадное-Старомайорское и не безрезультатно.

К тому же, по его словам, наступательные действия ВСУ велись и в районе восточнее населенного пункта Ступочки (Константиновский район) Донецкой области.

«Вытеснили российских оккупантов с занимаемых позиций», - констатировал Ковалев.

Бои в районе Угледара

15 июня стало известно, что ВСУ продвигаются на Таврическом направлении. В частности, в районе Угледара Донецкой области ВСУ удалось приблизиться в сторону позиций оккупантов до 1 км. Позже этот факт не называя цифр подтвердил и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

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