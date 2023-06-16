«Коллектив принял Артема как родного» 2 16.06.2023, 10:06

4,662

Артем Сорокин

Фото с личной страницы в Facebook

Как живет доктор Сорокин, которого осудили за правду о Романе Бондаренко.

Врача Артема Сорокина и журналистку Екатерину Борисевич осудили за обнародование сведений об обстоятельствах смерти в результате избиения на площади Перемен Романа Бондаренко в ноябре 2020 года.

2 марта 2021 года Артема Сорокина за разглашение «медицинской тайны» приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и в зале суда отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Екатерине Борисевич дали шесть месяцев колонии.

Сейчас, пишет «Народная Воля», врач не обсуждает событий трехлетней давности, но его знакомые рассказывают, что «Артем по-прежнему работает в больнице скорой помощи врачом-анестезиологом».

«После суда он взял на какое-то время отпуск, — говорят «Народной Воле» собеседники. — Надо было время, чтобы отойти от времяпровождения в СИЗО, побыть с семьей и детьми, а их у Артема трое — Миша, Федя и Лия.

Но затем он сразу же вышел на прежнюю работу — в Больницу скорой помощи. Проблем с восстановлением не было, коллектив принял Артема, как родного».

Артем Сорокин с семьей живет в Марьиной Горке. Жена Наталья (тоже медик) раньше работала в Руденской городской больнице, но сейчас трудится в Минске в страховой компании.

«У него график такой, что дежурства — практически каждый день, — рассказывают знакомые Артема. — И каждый день он ездит из Марьиной Горки в Минск на электричке. Самый настоящий трудоголик!».

«На велосипеде из деревни, где живет семья, добирался до железнодорожной станции, — рассказывали раньше родители Артема Сорокина. — Велосипед оставлял на вокзале и ехал на электричке в столицу. На машине все-таки накладно ездить в Минск и обратно. Наташа с Артемом вообще как белки в колесе крутились, потому что нужно было и кредит, который взяли на строительство дома, ежемесячно гасить, и на отдых собирать.

Им участок дали в деревне, которая находится всего в паре километров от Марьиной Горки. Свой дом — это было для Артема мечтой всей жизни. Взяли кредит, года четыре строили».

Собеседники говорят, что Артем и Наташа до сих пор — в постоянных заботах. С тремя детьми сложно, но родители делают все от них возможное. Живут будущим, а не прошлым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».