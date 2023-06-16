«Врачи в медицинском центре супер приятные» 16.06.2023, 10:22

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Белоруски поделились своими историями о родах в Польше.

MOST рассказывает истории тех белорусок, которые уже родили в Польше, и тех, кто только собирается.

«Лучший совет — не слушать ничьих советов»

Белoруска Кристина живёт с семьёй в Белостоке. Ребёнка девушка родила 10 апреля 2023 года. На учёт по беременности Кристина встала в клинике LuxMed: у мужа был пакет медицинского страхования, который почти полностью оплачивал его работодатель. По словам белoруски, страховку можно приобрести самостоятельно.

— Данной страховки достаточно для полного ведения беременности, всех анализов, УЗИ. Поэтому ничего особенного мне не нужно было делать. Вам заводят «карту беременности» на основании паспорта и PESEL, с которой вы будете до появления малыша и несколько дней его жизни. У меня был случай, когда не было мест на УЗИ в центре, тогда мне предоставили опцию выбрать другую клинику, сделать УЗИ там, взяв фактуру, и всю сумму мне вернули в течение месяца, даже раньше.

На первом приёме у гинеколога Кристина была уже на седьмой неделе беременности. Там её спросили о причине визита, взяли необходимые данные, провели осмотр, дали методическую информацию, взяли анализы, назначили первое УЗИ и дату следующего приёма.

— Беременность вела женщина средних лет, мило называла меня «żabcia», «kurczaczek», потому что в начале беременности мой вес был 53 кг — это небольшой вес. Помню, что меня поразила вежливость врача, так как многие пугали, что всё будет сложно. Посещения врача раз в месяц, на нём назначают все необходимые анализы и сообщают о следующих УЗИ.

Клиники, где принимают роды в Польше, есть как платные, так и бесплатные. Стоимость услуг в частных клиниках составляет около 6 тыс. злотых. Среди бесплатных в Белостоке есть USK и Szpital Wojewódzki. По словам девушки, опции выбрать бесплатную клинику нет: «какой «шпиталь» дежурный, там и рожаешь». За месяц до родов Кристина с мужем ходили осмотреться и изучить USK. Рожала белоруска именно там.

— Меня волновал вопрос языкового барьера. Я знаю язык, но не профессиональную лексику. И тогда мы воспользовались услугами доулы — это было правильным решением. Я всегда буду советовать прибегать к услугам доулы. Доула — это человечек, который помогает тебе и твоему малышу. Наша Аня помогала мне принимать душ, делала массаж и переводила всё мне [с польского — прим.] и врачам.

До родов Кристина и Анна провели три личные встречи, на которых девушки обсудили план родов, предпочтения проживания схваток, грудное вскармливание и составили план действий при разных сценариях родов. Все встречи проходили вместе с мужем.

В день родов Кристину сопровождал как её муж, так и сама Анна.

По словам Кристины, после родов нужно находиться в клинике ещё два полных дня. Если роды были до 15:00, то этот день засчитывают, если после — нет. Посещения разрешены для всех желающих с 11:00 до 18:00. Не рекомендуется приходить с маленькими детьми.

Для выписки из роддома основными факторами являются анализ крови малыша и набор веса, а также состояние мамы. У малыша Кристины был повышен билирубин, поэтому в роддоме они пробыли около пяти дней.

В течение первых трёх недель после рождения ребёнка необходимо его зарегистрировать, дать имя и получить номер PESEL. Данную процедуру можно сделать и онлайн. Для этого нужно приложить выписку из роддома, заверенный нотариусом и переведённый на польский язык акт о заключении брака родителей (в случае, когда семья полная) и паспорта родителей.

— Если этого не сделать — «ужонд» сам даст ребёнку имя. Также нужно подать информацию в ZUS. У меня ИП, поэтому за меня всё это делал бухгалтер. Дальше начинаются проблемы с документами для легализации. Для получения белорусского паспорта нужно взять справку у консула на вывоз ребёнка, поехать в Беларусь и сделать документы там, вернуться и пройти тут легализацию. Либо есть вариант — всё сделать через консульство. Но путь до конца мне не известен. На всё это даётся до трёх месяцев. Пока такой вариант мы не рассматриваем и ждём введения документа Podróża — он позволит ребенку легализоваться и быть в Европе, но не выезжать в Беларусь. В целом, нас устроит такой вариант.

Декретный отпуск Кристина не брала, так как работает сама на себя. Белоруска хотела получать повышенный Zasiłek Macierzyński, поэтому оплачивала повышенный размер «складки» в ZUS.

— На такой вид выплат могут претендовать все, но его сумма не велика, чуть больше тысячи. Насколько мне известно от бухгалтера, я же получаю больше двух с половиной тысяч. Это годовая ежемесячная выплата. А также есть ещё «500+», пока мы подались, но выплат ещё не было.

Кристина рекомендует узнавать информацию только в польских источниках, а про выплаты — на gov.pl.

— Лучший совет — не слушать ничьих советов. Будьте спокойнее и вежливее. И пользуйтесь услугами доулы.

«Врачи в медицинском центре супер приятные»

Белoруска Юлия живёт в Белостоке и находится на пятом месяце беременности. У девушки есть страховка в медицинском центре LuxMed, а также доступ к пакету услуг, который включает и ведение беременности. После положительного теста Юлия пришла на приём к врачу и сказала, что у неё задержка.

— Доктор отправила меня на анализ ХГЧ [хорионический гонадотропин человека — прим.]. После сдачи анализа и получения результата, я снова пришла к врачу. Это была 6-7 неделя. Доктор сделала УЗИ, увидела, что плод прикрепился. Прописала витамины, выписала направление на анализы, дала рекомендации и сказала приходить через пару недель, чтобы поставить на учёт. Я пришла примерно на десятой неделе, доктор снова мне сделала УЗИ, посмотрела анализы и завела мне карту беременности и, соответственно, поставила на учёт.

Юлия работает удалённо по трудовому договору. По словам белoруски, до родов врач может отправить на больничный в любое время по состоянию здоровья. Девушка планирует пойти на онлайн или офлайн курсы для будущих мам. После родов собирается взять декретный отпуск.

— Знаю, что можно получать декретные: полгода — 100% от зарплаты, 80% — если находишься в декретном отпуске год. Планирую пока на год.

Со сложностями во время беременности Юлия не сталкивалась:

— Врачи в медицинском центре супер приятные. Приходила на приём и ловила себя на мысли, что доктор очень любит свою работу.

«В отличие от Беларуси, отношение более нежное и доброжелательное»

Белoруска Алина [имя изменено — прим..] переехала с семьёй в Белосток три года назад из Гродно. Ребёнка девушка родила десять месяцев назад, в июле 2022 года. Алина решила, что будет рожать в платной клинике в Польше, поскольку рожать в Беларуси ей не очень понравилось.

По словам девушки, как и в Беларуси, на учёт по беременности нужно становиться до десятой недели, чтобы получить дополнительные выплаты — «jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka».

— Ввиду того, что муж платит взносы в ZUS, я могла воспользоваться приёмом гинеколога по NFZ. Я искала гинеколога в интернете, смотрела по отзывам. Сложность была только в том, чтобы найти гинеколога в ближайшие недели, обычно очередь к хорошему специалисту может быть и месяц, и больше. B регистратуре нужен только номер PESEL. Все анализы, осмотры, УЗИ были бесплатные.

Своим первым визитом к гинекологу Алина осталась довольна: как и акушерка, врач была очень милой, «нежно осмотрела, сразу сделала УЗИ, была очень доброжелательной, позитивной, много хвалила». Гинекологический набор, как в Беларуси, брать с собой не нужно — всё есть на месте. Оборудование также новое. Среди минусов: «нужно ждать в очереди около часа, а то и больше, даже в платной клинике».

— Посещать гинеколога нужно было около одного раза в три недели. Беременность я считаю естественным процессом. Ввиду того, что у меня была уже третья беременность, для меня было важно, чтобы врачи меньше вмешивались в естественный процесс беременности и родов. Меня устраивало, что здесь гинеколог была не так требовательна и не вмешивалась в процесс, как в Беларуси: на гинекологическом кресле осматривала только один раз (в Беларуси — почти на каждом приёме). В отличие от Беларуси, в Польше отношение врачей более нежное и доброжелательное.

Для Алины было очень важно, чтобы роды проходили как можно более естественно. В клинике, в которую обратилась девушка, была возможность провести роды в воде в большой ванне, но белoруска не подошла по медицинским показаниям. Рожать в платной клинике Алине понравилось: «Палата была красивая, хорошо обустроена, приятная обстановка, как дома, персонал очень вежливый, мне помогали дышать при схватках, подносили водичку, не давили на живот, можно было воспользоваться телевизором, фитболом, шведской стенкой, в любой момент разрешали вставать, свободно ходить, предлагали анестезию тем, кто хотел».

— Понравился в клинике профессионализм врачей. Анализы делали быстро, качественно. Если возникал вопрос по здоровью ребёнка, то сперва быстро делали анализы или проводили обследование, а только потом назначали лечение. По моему опыту в Беларуси, врачи много перестраховываются и без анализов назначают лечение.