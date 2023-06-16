Явление с того света 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

16.06.2023, 10:24

3,556

Владимир Жириновский

Синюшного Жириновского могут признать «иноагентом».

Деградация политической верхушки России многообразна.

Вот еще одно явление: обезглавленная уходом из жизни Жириновского ЛДПР все никак не расстанется со своим руководителем – вызвала его на помощь с того света.

На питерском экономическом форуме ЛДПР презентовала нейросеть «Жириновский», которая «будет работать на благо страны».

Синюшный, одутловатый, похожий на монстра из фильмов ужасов персонаж «Жириновский», которым только детей пугать, получив вопрос об Украине, долго раскачивался, а затем разразился несвоевременным советом, что Украину надо оставить в покое, а заботиться о своих гражданах.

За такое, знаете ли, могут признать «иноагентом». Где это Жириновский набрался этой либеральной крамолы? Чему на том свете научился? Так, глядишь, со временем и нейросеть «Путин» будет выдавать такие тирады, что ее можно будет привлекать за дискредитацию армии. Начало положено.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».