В Беларуси расширили список компаний, запрещенных для продажи 1 16.06.2023, 10:27

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фото: pixabay

Под запрет попала и «Орифлэйм Косметикс».

Список компаний акционеров из «недружественных» стран, активы которых нельзя продавать, изменился. В новой редакции перечня — 1795 предприятий, в зимней — 1849, в прошлогодней — 190. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, пишет Office Life.

В перечень входят предприятия, акционерам которых запрещено отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах белорусских юридических лиц.

В списке — компании с польским, литовским, болгарским, словацким, немецким, швейцарским, итальянским, эстонским, латвийским, американским, австрийским, испанским, чешским, голландским, датским, английским, французским, шведским, финским, румынским капиталом. Как и в первоначальной редакции перечня 2022 года и зимней 2023 года, там есть компании, где конечные владельцы белорусы. Однако они зарегистрированы в других странах, в том числе в офшорных юрисдикциях. Речь идет о Кипре или Британских Виргинских Островах.

В новом перечне запрещенных для продажи активов по сравнению с первоначальным вариантом 2022 года есть фармацевтические компании. Например, «Лекфарм» (владелец — ООО «ДУОМЕД», Болгария), «НАТИВИТА», занимающаяся выпуском онкологических препаратов (владелец — AB Vetras Management, Литва), «Фармлэнд» (владелец — ООО «Несле Девелопмент Б.В.», Нидерланды), «НАТУСАНА» (владелец — ООО «ДР.ТАЙСС НАТУРВАРЕН ГМБХ», Германия).

Также в списке есть, например, такие компании: «Белбогемия» (владелец — ООО «ЦЗ-КОНТАКТ С.Р.О.», Чехия), «КАРИобувь» (владелец — «Раундвилль менеджмент лимитед», Кипр), «Керхер» (владельцы — «Альфред Керхер С Е и Ко. КГ», «Керхер Бетайлигунгс-ГмбХ», «ХуХ ГмбХ», Германия), «ОРИФЛЭЙМ КОСМЕТИКС» (владельцы — «Орифлэйм Косметикс АГ», Нидерланды, «Орифлэйм Холдингс Б.В.», Швейцария) и другие.

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