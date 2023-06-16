У Шойгу проблемы с новым ЧВК: боевики массово дезертируют с оружием 1 16.06.2023, 10:34

2,636

Сбежавшие с фронта грабят российские части, угоняя грузовики и технику.

Попытка Минобороны РФ создать свой аналог ЧВК «Вагнер» обернулась громадными проблемами.

Подразделение «Шторм Z», созданное в основном из завербованных зеков, не поддается контролю.

Такой информацией поделилась военная разведка Украины 16 июня.

По ее данным, штурмовики «Шторм Z» массово дезертируют. Они также грабят собственные подразделения, чтобы подзаработать.

«Новобранцы недавно созданных штурмовых отрядов «Шторм Z» бегут из своих подразделений со стрелковым оружием… Из-за неполучения обещанной контрактом зарплаты они компенсируют «потери», забирая у своих подразделений грузовики, заполняя их ворованным имуществом. В большинстве это автозапчасти, шины и топливо. Далее они пытаются реализовать имущество в ближайшем населенном пункте, после чего уезжают в неизвестном направлении», - сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По их данным, недавно около 90 штурмовиков дезертировали с позиций у села Араповка. Это Сватовское направление.

Из-за такой активности на оккупированной части Луганщины зафиксирован резкий рост продаж военного имущества россиян.

Из-за массового дезертирства и больших потерь ВС РФ, по данным разведки, военным отменяют отпуска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».