«Беларуская выведка»: Лукашенко просил у Путина подключить к «операции» именно Скабееву 1 16.06.2023, 10:42

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Диктаторы выработали детальный сценарий перебазирования ядерного оружия в Беларусь.

Источники, близкие к ситуации, сообщили телеграм-каналу «Беларуская выведка» мотивы интервью Лукашенко со Скабеевой.

Находясь с последним визитом в Москве, Лукашенко с Путиным обсуждали детальный сценарий перебазирования спецбоеприпасов в Беларусь.

При этом рассматривалась широкомасштабная ИПСО, в которой Лукашенко отводилась ключевая роль. Рассматривался вариант поставки в Беларусь «охолощенных», выведенных из боевого состояния авиационных боеприпасов и спецчастей боеголовок к ТР (читай - муляжей). Источники сообщали, что автором этой авантюры является лично Лукашенко.

Лукашенко потребовал организовать шоу с очередным стендапом, причем лично просил Путина «подключить» именно Скабееву. Интервью по замыслу диктатора должно было состояться на территории арсенала в хранилище и на фоне спецконтейнеров. При этом остальной пул и декорации в виде достижений беларуского ВПК должны были усилить картинку.

Однако, российская сторона «сорвала» мероприятия, состоялся разговор по телефону с Кремлем с отказом в такого рода сьемках, перенеся срок отправки.

Но ИПСО «Я ядерный сумасшедший» по настоянию Лукашенко решено было продолжить и в Минск по просьбе Путина все-таки была отправлена Скабеева. Все вопросы интервью были переданы заранее, подготовленные и одобренные Кремлем ответы согласованы обеими сторонами.

Источники высказывают мнение, что реальная переброска спецчастей начнется не ранее чем через три месяца, однако по уровню подготовки хранилищ и специалистов, вполне вероятно, что большинство локаций с боеприпасами будут бутафорскими.

Спецбоеприпасы прибудут 100%, но значительно позже. Скорее всего сторонам нужно дополнительное время для оснащения подготовленных хранилищ и обеспечения мер надлежащей безопасности.

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