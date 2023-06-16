Будет четкий сигнал: от чего зависит принятие Украины в НАТО 1 16.06.2023, 10:43

Анализ американского политолога.

Украина стремится как можно скорее присоединиться к НАТО. О новом уровне отношений между странами-членами Альянса свидетельствует проведенная 15 июня Комиссия Украина-НАТО, которая была реализована впервые через 7 лет после ее блокирования Венгрией.

В настоящее время идет информационная война, главными поводами которой являются важные решения, касающиеся Украины и войны о России. Об этом «24 каналу» рассказал американский политолог Рамиз Юнус.

В чем будет состоять сигнал

Рамиз Юнус пояснил, что ситуация с присоединением Украины к НАТО очень напоминает ситуацию со снабжением оружия от западных партнеров – сначала все отрицали возможность поставки высокотехнического вооружения для ВСУ, а затем поочередно начали его передавать.

Вероятно, Запад не говорит о вступлении Украины в Альянс из-за того, что информационная составляющая просто сейчас не готова к этому.

- Сегодня проблема номер 1 – это контрнаступление Украины, то есть война на поле боя, потому что она решает все. Если она будет удачной, то все, что до этого делалось, пойдет и дальше еще с большей скоростью, – убежден он.

Впрочем, если у украинской стороны будет неудачи на фронте, то, конечно, вопрос будет вновь открыт. Рассчитывать на конкретный ответ от НАТО все же не следует.

- Это будет решение не 2008 года, но и не принятие в НАТО, потому что война идет. Это будет четкий сигнал, который устроит и Украину, и Запад, и ни у кого не будет сомнений, – заявил Юнус.

По его мнению, вопрос вхождения Украины в НАТО и не требует детального обсуждения, потому что в любом случае война на поле боя таким образом не остановится.

Американский политолог рассказал, что у врага ковыляет пропаганда, поэтому не удивительно, что россияне постоянно устраивают спектакли на публику. Например, последний из них – встреча Путина с «военкорами».

Любую информацию Россия может использовать в своем информационном поле. С первого дня полномасштабного вторжения кремлевская верхушка заявляет, что якобы воюет не с Украиной, а с НАТО и США.

«Публичная затяжка процесса сделает несколько нокдаунов, которые более важны, чем эта декларация», – подчеркнул он.

Тем более что принятие Украины в НАТО диктуется исключительно военной составляющей.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали общую декларацию. Она имеет сильнейшую формулировку поддержки евроатлантических устремлений украинцев среди стран G7, а также впервые публично фиксирует поддержку создания Совета Украина-НАТО.

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