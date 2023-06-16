В «Мачулищах» проходили тренировочные полеты двух российских истребителей Су-30СМ 16.06.2023, 10:47

Активность зафиксировали и на аэродроме «Лида».

На территории Беларуси 15 июня авиационная военная активность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи» и «Лида». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ.

Как сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн», с аэродрома «Мачулищи» улетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-78815).

На аэродроме «Мачулищи» проходили тренировочные полеты двух истребителей Су-30СМ ВКС РФ.

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