Лукашисты заволновались из-за китайской экспансии 5 16.06.2023, 10:58

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Динамика напугала первого заместителя премьер-министра.

В Беларуси встревожились «китайской экспансией» на автомобильном и грузовом рынках.

Свои опасения высказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на сессии «Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси» в рамках ПМЭФ-2023.

«Мы уже наблюдаем экспансию восточных партнеров и на белорусском, и на российском рынках автомобильной и грузовой техники. Динамика пугающая. За три месяца 2022 года доля брендов в сегменте грузовой техники из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию составляла всего 9,5%, за три месяца 2023 года – увеличилась почти до 58%», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, «рынок теряют как беларусские, так и российские производители».

«МАЗ снизил свое присутствие на российском рынке в этот период [за три месяца 2023 года] с 8,9% до 3,5%. КАМАЗ тоже снизил свое присутствие на своем российском рынке с 38% до почти 17%», – сказал он.

По его словам, схожая картина «по тракторам, погрузчикам, карьерным самосвалам, автобусам».

«Не могу сказать, что дело только в ценах. Хотя даже без применения преференциальных тарифов в торговле цены на электробусы, трактора, погрузчики в два, а то и в три раза ниже, чем наши, – сказал Снопков. – Западные санкции также внесли в это свою лепту, дилеры начали искать новых поставщиков в Азии».

Он предложил «вместе задуматься над тем, как сохранить собственное производство».

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