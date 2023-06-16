ВСУ потеснили россиян под Бахмутом и заняли господствующие высоты
- 16.06.2023, 11:00
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Генерал Сырский раскрыл оперативную ситуацию в боях за город.
Оккупанты пытаются оказать «отчаянное сопротивление» наступлению украинских войск на Бахмутском направлении. Для этого под прикрытием артиллерии и авиации россияне стягивают резервы, но это не мешает ВСУ теснить врага на подступах к Бахмуту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
По словам генерала, обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной.
Что удается ВСУ
Украинские военные ведут наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.
«Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление», - говорит Сырский.
Как действует враг
Несмотря на наступление ВСУ на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям украинских войск.
Потери врага под Бахмутом
Как рассказал Сырский, оккупанты стабильно теряют технику под Бахмутом. В частности, генерал показал видео, как артиллерия 28 ОМБр на Бахмутском направлении уничтожает две единицы вражеской техники.
«Коррекция огня велась с квадрокоптера Mavic 3T», - отметил Сырский.
Ситуация на фронте
ВСУ продолжают движение на всех направлениях, задействованных в наступлении. Сейчас ВСУ отодвинули врага на расстояние около километра.
Как рассказал представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 15 июня, ВСУ двигаются на Бахмутском направлении на флангах, а россияне стоят в обороне, поскольку «на большее «вторая армия мира» не способна».