Путин испугался атаки дронов и удара катаной 6 16.06.2023, 11:16

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фото: epa

На Петербургском форуме происходят странные вещи.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидаются перебои с мобильным интернетом в день выступления президента РФ Владимира Путина, сообщили в Росконгрессе, сообщает The Moscow Times.

«В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 г. временно будет отсутствовать доступ в Интернет с мобильных устройств», — отметили в пресс-службе организации. Участникам и гостям форума посоветовали пользоваться внутренней WiFi сетью SPIEF2023.

Путин выступит на пленарной сессии форума. Вместе с ним в ней примет участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который прибыл с официальным визитом в Россию.

Отключение мобильного интернета на территории форума может быть связано с защитой от беспилотников. В ночь на 3 мая два дрона атаковали Кремль. В администрации президента назвали это «покушением» на президента.

30 мая беспилотники были близки к тому, чтобы ударить по второй столичной резиденции Путина «Ново-Огарево». По данным источника The Moscow Times, служба безопасности подняла президента рано утром из-за воздушной угрозы. Пресс-секретарь Путина позднее рассказал, что Путин в этот день был вынужден проснуться раньше обычного.

После этого в Москве начали глушить систему GPS, которой пользуются беспилотники. «В последнее время в столичном регионе наблюдаются проблемы с определением геопозиции. <…> Похожее происходит и сейчас, только затрагивает большее количество мест в регионе», — сообщали в «Яндекс.Такси».

Сбои в работе спутниковой системы влияют на все сервисы — от навигаторов до фитнес-браслетов, отмечали в «Яндексе». Приложения с определением геопозиции получают ошибочную информацию от смартфонов и планшетов.

Как писала Baza, перед 9 мая силовики запустили систему подмены локации GPS, из-за которой навигаторы могут работать со сбоями. К примеру, фактически пользователь приложения может стоять в центре Москвы на Тверской, а навигатор будет показывать, что человек находится в районе Внукова.

На начало мая работу GPS глушили как минимум в 15 российских регионах. Площадь подавления спутниковой навигации начала расти в конце февраля 2023 года. Тогда российские регионы подверглись самой массовой с начала войны атаке дронов.

Кроме того, на путинский форум пытались пронести катану, но охранники отвели угрозу от спикеров. Поэтому те без помех рассказали о новой роли русской женщины, гибели доллара и о России как острове спасения.

Фотографию японского меча, изъятого секьюрити при входе на территорию ПМЭФ (где завтра выступит Владимир Путин), прислал «МО» один из участников. О возбуждении дел по факту ношения оружия на форуме силовики пока не сообщали.

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