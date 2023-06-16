«Сильно похудел, работает на деревообработке» 3 16.06.2023, 11:17

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Андрей Александров

Как отбывает жесткий срок политзаключенный Андрей Александров.

Политзаключенного Андрея Александрова осудили на 14 лет за помощь репрессированным по итогам массовых протестов-2020. «Белорусской ассоциации журналистов» стали известны некоторые подробности отсидки политзаключенного в исправительном учреждении № 1 Новополоцка.

Как и в случае с большинством «политических», связь с журналистом ограничена: отчасти стабильная переписка только с самыми близкими родственниками, остальная корреспонденция фильтруется или вообще блокируется.

Стало известно, что Андрей Александров работает в цехе деревообработки. По опыту других узников колонии, после выхода демонстрировавших расчетные листки, месячный заработок там редко превышает несколько рублей — фактически суммы хватит только на один раз что-то купить в «колониальном» магазине.

Андрей Александров упорный спортивный теоретик и практик. Настоящая «энциклопедия» разнообразной статистики, особенно что касается английской футбольной премьер-лиги и любимого клуба «Ливерпуль». Уже за тюремными стенами «Володарки» преданный болельщик перевел на белорусский язык командный гимн You'll Never Walk Alone.

В футбол на любительском уровне всю жизнь играл сам — во время журналистских турниров защищал честь информагентства БелаПАН, где в свое время был одним из руководителей.

Чтобы не отставать от новостей, в колонии он выписывает спортивное издание «Прессбол», фактически это единственная возможность получать относительно оперативную информацию.

Кроме того, для поддержания физической формы в графике обязательные зарядка и упражнения. Известно, что после ареста Андрей Александров сильно похудел. В целом политзаключенный держится бодро и не теряет свойственного только ему тонкого чувства юмора.

Напомним, что в начале января 2021 года «за подготовку лиц для участия в беспорядках» (так классифицировали помощь с оплатой штрафов пострадавшим от насилия силовиков) задержали Андрея Александрова и Ирину Злобину. В августе их судьбу разделили Ирина Левшина и Дмитрий Новожилов, до суда всех содержали в СИЗО № 1 Минска.

В прошлом году 6 октября судья Минского областного суда Вячеслав Тулейко в закрытом режиме озвучил сроки наказания для обвиняемых по «делу БелаПАН». Андрей Александров получил наибольший срок — 14 лет колонии, Ирина Злобина — 9 лет, Дмитрий Новожилов — 6 лет, Ирина Левшина — 4 года. Кроме того, всем назначили крупные штрафы, в частности, Андрею Александрову более 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Попытки обжаловать необъяснимые по своей жестокости приговоры в Верховном суде плодов не имели.

Еще до рассмотрения апелляции Андрея Александрова перевели в СИЗО № 2 Витебска, а как раз под день рождения этапировали в новополоцкую исправительную колонию № 1.

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