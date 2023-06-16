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Предатель Сальдо пожаловался на «прилет» по нему 10 Storm Shadow

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  • 16.06.2023, 11:31
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Предатель Сальдо пожаловался на «прилет» по нему 10 Storm Shadow
Владимир Сальдо

Коллаборант убегал по Арабатской стрелке.

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области, предатель Украины Владимир Сальдо пожаловался, что за ним якобы охотятся украинские ракеты.

Сальдо утверждает, что ВСУ израсходовали якобы десять ракет Storm Shadow, только чтобы ликвидировать его одного, передает УНИАН.

«В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и Зеленского киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», - пожаловался коллаборант.

Далее Сальдо начал традиционно врать, что во время этих атак произошли разрушения в Железном Порту и на Арбатской стрелке.

Стоит отметить, что Украина не располагает точными данными о погибших и пострадавших вследствие подрыва Россией Каховской дамбы на левом берегу Херсонской области. Однако, по словам самих жителей, россияне не позволяют эвакуировать гражданских под угрозой расстрела и отнимают их имущество.

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