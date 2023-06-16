«Сам не верю!»: белорус заснял волонтеров, которые специально разбрасывали мусор на Минском море

«Сам не верю!»: белорус заснял волонтеров, которые специально разбрасывали мусор на Минском море3
- 16.06.2023, 11:35
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Зачем?
Пользователь с ником andreikachanchik разместил 15 июня в TikTok видео, на котором видно, как молодые люди зачем-то специально разбрасывают на пляже Минского моря мусор.
Автор видеоролика предположил, что бутылки и пакеты разбрасывают для того, чтобы потом сняли на видео, как волонтеры убирают мусор. В видеоролике в кадр попадает оператор с камерой, который дает ребятам советы, куда лучше бросить очередную пустую бутылку или пакет.
— Это просто трешь! — возмущается автор видео.
@andreikachanchik Альтруизм 100го уровня😅👍 #belarus #беларусь #minsk #минск #минскоеморе #экология #мусор #альтруизм #съёмки #треш ♬ оригинальный звук - Качанчик
Он отметил, что отдыхающих в тот момент на пляже было очень много и при этом он был чист.
Зрители оценили такую «уборку» пляжа и разразились ехидными комментариями:
«В Беларуси на столько чисто что приходится сорить и потом собирать», — написал «Вован».
«Вся Беларусь в одном видео», — прокомментировал ролик Evan Oldboy.
«С такими волонтерами и врагов не надо», — вторил ему другой подписчик.
«Потом сделают пляжи платными, потому, что мусора много», — пошутил еще один зритель.
«Надо было вызвать милицию пусть им бы штрафа дали», — дал дельный совет еще один пользователь.
«Может это обратная сьемка?? Блин , сам себе не верю», — написал westrunsAlex.